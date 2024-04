Tre case di comunità nel municipio VIII: ecco come cambieranno i servizi sanitari del territorio

Il poliambulatorio di via San Nemesio diventerà una casa di comunità. La seconda a essere realizzata dopo quella che sorgerà nel palazzo fatiscente di via Cerbara, dove il cantiere è già aperto e verrà costruito anche un ospedale di comunità. All'ospedale Cto di via San Nemesio, invece, i lavori partiranno il 13 maggio e dureranno dai 6 ai 9 mesi. Un periodo in cui alcuni servizi saranno trasferiti al poliambulatorio di via Casale de Merode 8. “Sarà solo uno spostamento temporaneo, che servirà a potenziare in modo importante la sanità nel nostro municipio” spiega l’assessora municipale alle politiche sociali, terza età e invecchiamento attivo, sanità, politiche abitative e diritti Lgbtq+, Alessandra Aluigi. Le novità che riguardano i servizi sanitari del municipio, che verranno rinnovati grazie ai fondi del Pnrr, sono state presentate ai cittadini in occasione di un incontro che si è svolto il 23 aprile alla Casa sociale degli anziani e del quartiere Pullino.

I servizi che verranno spostati

Dal 13 maggio si trasferiranno in via Casale de Merode 8: il servizio prelievi, le prestazioni degli ambulatori infermieristici, lo screening del tumore del colon e gli sportelli Cup (Centro unico prenotazioni), i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta). E poi le seguenti prestazioni specialistiche ambulatoriali: cardiologia, dermatologia, diabetologia, ecografia, endocrinologia, neurochirurgia, ortopedia e pneumologia. L’offerta odontoiatrica verrà temporaneamente garantita presso i poliambulatori del Distretto 9 (via Marotta) e del Distretto 6 (Torrenova). Rimarranno in via San Nemesio: “Curare con cura” (assistenza socio-sanitaria per le persone disabili non collaboranti), ecografia (dottor Volpi), oculistica (dottor Farotti), dermatologia (dottor Zianni).

Tre nuove case di comunità nel municipio

“Quando i nuovi servizi andranno a regime – sottolinea Aluigi – dovrebbero garantire una maggiore integrazione socio-sanitaria. Si tratta di interventi attesi da un decennio”. In via San Nemesio i lavori dureranno dai 6 ai 9 mesi, poi partiranno quelli in via Malfante, che dovrebbero essere completati in 5-6 mesi, “in quanto si tratta, in questo caso, di una casa di comunità ‘spoke’, più piccola delle altre” sottolinea Aluigi. In parallelo proseguirà il cantiere in via Cerbara, dove per fine dicembre 2025 è previsto il collaudo, mentre nel 2026 la struttura dovrebbe essere aperta e a disposizione dei cittadini. Sui nuovi servizi sanitari che arriveranno i municipi interviene anche la consigliera Simonetta Novi (Lista Calenda): “Le tre case e l'ospedale di comunità nascono per dare una risposta socio sanitaria alle problematiche dei cittadini del municipio VIII e rappresentano un luogo di aggregazione per la medicina di base e specialistica. Parallelamente all'inizio dei lavori di ristrutturazione è infatti in corso un percorso per dare vita ai servizi che saranno offerti – sottolinea -. Gli specialisti Asl saranno affiancati dai medici di base cui viene chiesto un impegno di almeno sei ore a settimana. L'accordo non è stato ancora raggiunto ma il quadro sembra ben disegnato: noi utenti avremo la possibilità di essere seguiti dal nostro medico di base non solo presso il suo ambulatorio ma anche nelle case di comunità dove potremo essere seguiti anche da medici specialisti e potremo effettuare le analisi diagnostiche necessarie. Un cambiamento copernicano che rafforza l'offerta del servizio sanitario nazionale e riduce le liste di attesa, obiettivo prioritario per il benessere dei cittadini, soprattutto per i più fragili”.

La questione del personale

A fronte di un’offerta di servizi sanitari che si arricchisce in modo così imponente nel municipio, c’è però un problema, già sollevato più volte da cittadini e municipio: quello del personale. Una questione non da poco, come hanno dimostrato i casi, ancora aperti del consultorio di largo delle Sette Chiese e del Tsmree (Tutela salute mentale riabilitazione in età evolutiva) di viale Leonardo da Vinci. “Rimane la preoccupazione – sottolinea Aluigi – sul personale che dovrà erogare i servizi nelle nuove strutture. Un problema su cui continueremo a tenere alta l’attenzione”.