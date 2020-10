Montagnola, apre la biblioteca delle donne "Goliarda Sapienza": mille volumi in prestito e consultazione

Libri, riviste, opuscoli. Un migliaio di volumi sono già stati sistemati nella sede del circolo Che Guevara, in via Fontanellato, alla Montagnola. E’ lì, infatti, che è partita l’avventura della Biblioteca delle donne “Goliarda Sapienza”.

Perchè una biblioteca delle donne

“Molte di noi, prima come ragazze e poi come madri, abbiamo maturato la sensazione che i libri divulgati, soprattutto nelle scuole, siano stati scritti da maschi - ha fatto notare Claudia Beninca, tra le promotrici dell’iniziativa - Da questa considerazione è nata la decisione di creare una biblioteca che fosse in grado di ribaltare questa imposizione. Per cui alla Goliarda Sapienza si troveranno volumi che sono scritti in larghissima parte da donne”.

L'omaggio a Goliarda Sapienza

La libreria è stata dedicata a Goliarda Sapienza. Sia perchè, nomen omen, “la sapienza, l’apprendimento, può essere veicolato anche in maniera goliardica”. Ma anche, e soprattutto perchè “la sua figura è stata quella di una donna che ha cercato di rompere dei clichè, che ha incarnato l’esigenza di vivere la propria esistenza da protagonista”.

Sapienza, attrice e scrittrice in un’epoca in cui non era certamente facile trovare spazio, ha trascorso la propria esistenza fuori dagli schemi Iscrittasi all’accademia di Arte drammatica nel 1940, è stata apprezzata come scrittrice soprattutto dopo la sua morte, avvenuta nel 1996, all’età di 72 anni. Negli ultimi anni della sua vita è stata invece docente di recitazione presso il centro sperimentale di cinematrografia di Roma.

Una biblioteca includente

“Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere la lettura. Una finalità che, come nella scelta del nome di Goliarda, è stata subito condivisa dal Collettivo Donne Contro e dal gruppo Donne di Carta. Di conseguenza la liberie è aperta a tutte e tutti e da noi - ha concluso Beninca - potranno essere consultati o presi a prestito libri e riviste d’ogni gnenere, dalla narrativa alla saggistica”.

La sede della nuova biblioteca

Il catalogo è pubblicato su bibliotecaacieloaperto.org e la biblioteca, la cui inaugurazione è prevista per il 3 ottobre, sarà aperta una volta la settimana, in una giornata ancora da stabilire. “Abbiamo messo a disposizione gli spazi del Che Guevara - ha spiegato Luca Fontana, segretario del Circolo - perchè condividiamo totalmente lo spirito di questa iniziativa. Inoltre ci auguriamo che la libreria delle donne sia apprezzata anche da altre realtà presenti sul territorio che potrebbero essere chiamate, in futuro, ad ospitare le presentazioni dei libri scritti dalle varie autrici in catalogo”. Nel presente, invece, c'è nuovo servizio. Allestito con passione e determinazione, in un seminterrato della Montagnola.