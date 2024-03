Non solo scritte sui muri e adesivi pubblicitari. A Roma arriva anche il “cacca retake”

Doveva essere una passeggiata nel quartiere per raccogliere qualche bustina abbandonata da padroni di cani maleducati, invece l'iniziativa di alcuni volontari di Mezzocammino si è trasformata in un vero e proprio "retake". Rinominato "cacca retake" dagli organizzatori. Lo scopo è stato quello di ripulire le aree verdi del quartiere e far capire agli altri abitanti, quelli senza cani, che gli amanti degli amici a quattro zampe non sono tutti uguali. Anzi.

Il "cacca retake" a Mezzocammino

L'iniziativa dell'associazione "Amici di Onda", con oltre 100 iscritti, che gestisce un'area cani nel parco di via Gianluigi Bonelli a Mezzocammino, è andata in scena il 9 marzo. Una ventina di persone, tutte con cane al seguito, sono andate a caccia di bisogni abbandonati da padroni maleducati e sbadati: "Purtroppo succede spesso - spiega Andrea Lomoro, portavoce dell'associazione - e così abbiamo pensato di rimboccarci le maniche e restituire decoro alla zona, anche per far passare un messaggio diverso a chi i cani non li ha e ci vede di cattivo occhio".

Un messaggio a chi non ha cani

Alla fine della giornata, i volontari hanno riempito due carriole: "Pensavamo molto di meno - ammette Andrea - ma evidentemente il fenomeno è diffuso. Il paradosso è che non si trova solo la cacca abbandonata, ma anche la bustina con dentro il bisogno". Insomma, l'intenzione iniziale c'è, ma poi è la pratica a mancare. "E noi non vogliamo che la gente ci veda solo come quelli che sporcano, che non tengono gli animali al guinzaglio o li fanno litigare tra loro senza controllarli". Per questo l'associazione ha anche un accordo con il centro cinofilo "I giardini di Zula", che si prodiga nell'educare padroni e cani, fornendo molti consigli su come comportarsi in ogni situazione.

"Faremo nuove iniziative - conclude Andrea - questo 'cacca retake' ha avuto successo. Vorremmo che il Comune se ne interessasse, ci desse una mano non per forza con sostegni economici ma anche semplicemente con strumenti e materiale, per poter curare sempre meglio la nostra area cani e l'ambiente intorno".