Reddito di cittadinanza: così i percettori vengono impiegati all'Eur

Sessantaquattro percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti di pubblica utilità nel territorio del IX municipio. Ma se ne potrebbero impiegare di più: per questo il 9 febbraio è stata approvata una mozione nel parlamentino dell'Eur che impegna la giunta Di Salvo ad adoperarsi con il Comune per rendere meno farraginoso l'invio di risorse agli uffici dei servizi sociali, potenziando i progetti già esistenti.

La mozione bipartisan per sostenere il reddito di cittadinanza

L'atto, protocollato dalla consigliera della lista civica Virginia Raggi, Carla Canale insieme al consigliere di Sinistra Civica Ecologista Danilo Borrelli, è stato approvato in aula anche da Pd, M5S e Civica Gualtieri. Tutte e tre le formazioni politiche, in uno schema inedito, sono concordi con l'essenzialità del provvedimento che il governo nazionale guidato da Giorgia Meloni vorrebbe pesantemente rivedere. Eppure fino ad oggi nel IX sta funzionando.

I percettori nel IX: 64 persone impiegate

Come riferisce l'assessora al sociale, Luisa Laurelli, i 64 percettori sono attualmente coinvolti in progetti di pubblica utilità "a supporto degli uffici - fa sapere a RomaToday - nel cosiddetto servizio 'Informiamo', destinato al sostegno delle attività dei centri anziani. Come municipio, poi, stiamo gestendo il progetto 'Green Action', grazie al quale abbiamo impiegato 8 percettori nell'accoglienza a La Vaccheria sin dall'inaugurazione l'8 settembre scorso". Le risorse sono state selezionate, tenendo conto dei CV, tra chi corrispondesse maggiormente al profilo culturale necessario. "In questi giorni, terminato il servizio del primo gruppo - prosegue Laurelli - si sta procedendo all'inserimento di un nuovo gruppo di 8 percettori. Poi è in partenza entro fine febbraio un altro progetto utile alla collettività: è quello denominato 'Attiva-mente', per una durata di 4 mesi e dovrebbe impegnare 15 persone. Stiamo aspettando che lo approvi il dipartimento comunale".

Canale (LcR): "Gualtieri si faccia portavoce per rafforzare questo strumento fondamentale"

"Il governo vorrebbe abolire il reddito di cittadinanza nel 2024 - commenta Carla Canale, prima firmataria della mozione approvata il 9 febbraio - nonostante i dati dicano che ci stiamo impoverendo. Due anni fa il 25,4% della popolazione italiana era a rischio povertà e le cose sono peggiorate a causa dell'emergenza sanitaria. Questi strumenti sociali devono garantire le uguali possibilità per tutti, tanto più che è cosa nota che più la povertà aumenta, più le diseguaglianze si accrescono e più le mafie e la corruzione si rafforzano, come si è avuto modo drammaticamente di percepire e di riscontrare nella nostra città e nei nostri quartieri. Con questa mozione chiediamo un concreto impegno al Sindaco, sia per quanto di competenza diretta comunale, sia per farsi portavoce in Anci e con il Governo al fine di sostenere e rafforzare lo strumento del reddito di cittadinanza".

Borrelli (SCE): "Strumento migliorabile, ma i progetti vanno incrementati"

Dello stesso parere Danilo Borrelli, capogruppo di SCE e co-firmatario: "Il reddito di cittadinanza, seppur migliorabile - aggiunge - ha rappresentato uno strumento in grado di sostenere settori sociali colpiti dalla crisi economica, aggravata dall'emergenza pandemica e dalla crisi energetica. In questo senso implementare i progetti di pubblica utilità rappresenta una valida traccia di lavoro sulla quale anche le amministrazioni locali possono fare la propria part. Per questo chiediamo un rafforzamento del dispositivo e un incremento dei progetti".