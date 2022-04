Formula E all'Eur, la notte del 4 aprile chiusure su via Cristoforo Colombo

Si entra nel vivo dell'E-Prix, il mondiale di Formula E che fa tappa a Roma e nello specifico all'Eur sabato 9 e domenica 10 aprile. Per agevolare l'opera di allestimento del circuito e successivamente di smantellamento, sono state decise una serie di modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico in vigore da domenica 3 aprile, ma la più importante è quella che riguarda via Cristoforo Colombo dalla notte di oggi 4 aprile.

Dalle 20.30 infatti, fino alle 5.30 di martedì 5 aprile, in direzione Gra ci sarà la chiusura dalla Laurentina con instradamento sulla corsia laterale fino a via delle Tre Fontane, mentre in direzione Centro le chiusure saranno "spot" all'altezza di via della Civiltà del Lavoro con deviazioni del traffico su viale America.

Giovedì 7 aprile, invece, inizierà la chiusura su via Cristoforo Colombo in entrambe le direzioni, a causa della creazione di un "anello verde" all'interno del quale ci sarà il circuito, l'area per i fan e il gaming, la tribuna (reintrodotta quest'anno) per gli spettatori e altri punti divertimento e ristoro.

Il transito sarà interdetto tra viale Europa e viale delle Tre Fontane dalle 20.30 del 7 alle 5.30 dell'11. L'area interdetta è compresa tra viale del Pattinaggio, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell'Arte, viale dell'Artigianato e viale dell'Atletica. Il traffico privato verso il Raccordo sarà deviato su via Laurentina con l'istituzione di una svolta a sinistra e verso via Oceano Atlantico, quello diretto in centro sarà dirottato su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi.