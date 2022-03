Formula E all'Eur, strade chiuse e bus deviati: tutte le informazioni

Il 9 e 10 aprile arriverà all'Eur la Formula E, con la quarta e quinta tappa dell'ottava stagione del campionato mondiale 2021/2022. Tra montaggio del circuito, gare e smontaggio le operazioni comporteranno chiusure e deviazioni di traffico, incluso quello del trasporto pubblico locale.

Quanto durano le fasi di montaggio e smontaggio

Le attività di allestimento, come informa Roma mobilità, sono iniziate il 22 marzo e andranno avanti fino al 7 aprile, per questo motivo da giovedì 24 marzo e fino alla fine di questa prima fase chiuderà piazza dell'Industria. Dalle 5.30 dell'11 aprile e fino al 17 aprile, invece, il comitato organizzatore procederà allo smontaggio, ma i dettalgi verranno forniti più avanti.



Le seguenti linee subiranno deviazioni

Linea 31 in direzione piazzale Clodio: da viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane, viale del Pattinaggio, inversione di marcia (sottovia parcheggio viadotto Hotel Sheraton), viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, piazzale F. Parri, viale U. Tupini, viale dell’ Astronomia, viale Beethoven, viale della Civiltà del Lavoro, via C. Colombo, viale G. Marconi, Ponte Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza A. Meucci, via della Magliana, autostrada Roma/Fiumicino, normale itinerario di linea; in direzione stazione Laurentina: da viale del Pattinaggio, inversione di marcia (sottovia parcheggio viadotto Hotel Sheraton), viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, normale di linea.



Linea 780 in direzione stazione Trastevere: da viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane, viale del Pattinaggio, inversione di marcia (sottovia parcheggio viadotto Hotel Sheraton), viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, piazzale F. Parri, viale Tupini, viale dell’ Astronomia, viale Beethoven, viale della Civiltà del Lavoro, via C. Colombo, viale G. Marconi, Ponte Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza A. Meucci; in direzione piazzale Pierluigi Nervi: da viale del Pattinaggio, inversione di marcia (sottovia parcheggio viadotto Hotel Sheraton), viale del Pattinaggio, viale di Val Fiorita, normale di linea.



- Linea 788: in direzione Agricoltura: da viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane, viale del Pattinaggio, inversione di marcia, via delle Tre Fontane viale di Val Fiorita, viale U. Tupini, viale Europa, viale Beethoven, via Ciro il Grande, piazzale Dell’Agricoltura; in direzione Caccioppoli/Doppler: via Ciro il Grande, viale Civiltà del Lavoro, viale Beethoven, viale Europa, viale Tupini, piazzale Parri, via di Val Fiorita, via delle Tre Fontane, viale del Pattinaggio, inversione di marcia, viale delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita.



- Coll.M20: dirette verso Rimessa Magliana: da piazza dell’Agricoltura, via Ciro il Grande, viale Civiltà del Lavoro, via Cristoforo Colombo, immissione corsia Laterale altezza piazzale dell’Industria, sottopasso via Cristoforo Colombo, itinerario per viale Marconi, ponte Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza Meucci, via della Magliana.

Chiusura su via Cristoforo Colombo

La notte del 4 aprile, dalle 20.30 fino alle 5.30 del 5 aprile, via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra piazzale Marconi e via della Civiltà del Lavoro in direzione Raccordo. L'interdizione riguarderà la carreggiata centrale all'altezza della Laurentina, con traffico deviato sulla corsia laterale verso via del Pattinaggio.

Fase di pre-gara e gara

In fase di pre-gara e gara, dalle 20.30 di giovedì 7 aprile fino alle 5.30 dell'11 aprile, invece, via Cristoforo Colombo sarà chiusa in entrambe le direzioni tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa. Sarà vietato il transito all'interno dell'anello verde e per quanto riguarda sabato 9 e domenica 10, i giorni delle gare, sarà vietato l'accesso pedonale all'interno dell'anello azzurro (tranne autorizzati).

Chiusure sul Raccordo: i percorsi alternativi

Sono previste inoltre chiusure dell'uscita Pontina del Raccordo, esclusivamente le rampe in direzione Eur, per venerdì 8 aprile dalle prime ore del matino fino alle 12 (o cessata esigenza). Agli automobilisti si consigliano itinerari alternativi, come l'autostrada Roma-Fiumicino, via Ostiense-via del Mare, via Laurentina e via Ardeatina.

Linee bus deviate e capolinea spostati

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, dalla notte del 30 marzo al mattino del 5 aprile e poi ancora dalla notte dell'11 al mattino del 13 aprile le linee notturne nMB ed nME deviano su via Cristoforo Colombo. Il capolinea Agricoltura viene trasferito a pazza don Luigi Sturzo dalla mattina del 3 aprile alla notte dell'11, con riattivazione la mattina successiva. Il capolinea del 788 viene trasferito alla stazione Eur Magliana della metro B.

Cambia anche il servizio scolastico: la linea 73, per quel che concerne le corse prolungate scolastiche, viene deviata dal 24 marzo al 16 aprile sul tratto viale Europa - Beethoven - Ciro il Grande e nel periodo 3-11 aprile viene anche limitata al capolinea di piazza Sturzo. La 709 il venerdì 8 aprile, sempre per le sole corse scolastiche, non arriva all'istituto Massimo e si limita al capolinea di piazza Sturzo.