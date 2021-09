Chi è Marco Giovagnorio, candidato presidente del Municipio XIII per la coalizione di centrodestra

Marco Giovagnorio, 35 anni, laureato in Giurisprudenza, lavora nella Pubblica Amministrazione.

Da sempre fa politica nel territorio in cui è nato, cresciuto e in cui vive tutt’oggi. Il suo rapporto con la politica è iniziato già alle scuole superiori, al Liceo Scientifico Statale Evangelista Torricelli, nel quale è stato eletto per 2 anni consecutivi rappresentante degli studenti.

Consigliere del Municipio 13 (ex 18) dal 2008, è stato Presidente della Commissione Scuola e Vice Presidente del Consiglio. Attualmente presiede la Commissione Trasparenza. Anche in quest’ultimo mandato è stato l’unico Consigliere con il 100% di presenze in Consiglio; un piccolo primato di cui va particolarmente orgoglioso.