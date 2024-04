I bagni pubblici del mercato abbandonati: "Migliaia di euro buttati"

Mobilità difficile e degrado. Questa è la fotografia che lasciano i tre bagni pubblici abbandonati in fondo al mercato di Via Urbano II nel tredicesimo municipio. Una situazione surreale che divide i cittadini fra chi ne vorrebbe la demolizione e chi invece la riapertura.

I bagni pubblici

I servizi del mercato furono realizzati dalla giunta municipale precedente, a guida Movimento 5 Stelle che sostituì così le precedenti strutture (un cabinotto di metallo in condizioni disastrose e con perdite d’acqua e liquami). I bagni (di cui uno per disabili) furono così ricostruiti (cifra intorno ai 45mila euro) solo però per gli operatori del mercato che avrebbero dovuto curarne la manutenzione e la pulizia. I commercianti però non esultarono all’idea di prendersi cura dei servizi e quindi i bagni furono abbandonati. Ad oggi i bagni sono chiusi e inutilizzabili sia per gli operatori che per i cittadini che si recano al mercato per le loro compere.

I cittadini si dividono

La cittadinanza sulla questione si divide. La zona è molto frequentata e per questo in molti chiedono l’apertura dei bagni. “In tante città ci sono i bagni pubblici perché noi dobbiamo andare nei bar?” – si chiedono i frequentatori del mercato. I bagni per la loro posizione sarebbero utili anche per coloro i quali si recano al parco della Pineta.

Il rischio di una situazione di incuria e abbandono però mette timore all’altra fazione di cittadini contraria alla riapertura e che anzi ne chiede la demolizione. “Io li toglierei proprio! Diventerebbero posti anti igienici in pochi istanti e di posti sporchi ne abbiamo fin troppi” – è il messaggio di una cittadina.

“Questi bagni rappresentano, per gli abitanti del quartiere Aurelio, l’ennesimo monumento al degrado” - commenta Marco Giovagnorio consigliere di Fratelli d’Italia del municipio XIII che aggiunge – “Decine di migliaia di euro buttati per un’opera che non è mai stata in funzione”. L’esponente di FDI mette in risalto il tema collegandosi al Giubileo: “Tra pochi mesi i nostri quartieri ospiteranno milioni di pellegrini per cui non sono stati ancora realizzati servizi quali, appunto, bagni chimici funzionanti”.