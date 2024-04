Il supporto dei presidenti Gravina e Malagò al Montespaccato "il club è un modello"

Parte dal numero 1 del calcio italiano la nuova campagna di azionariato popolare lanciata del “Gruppo Sportivo Montespaccato”. "Prendi quota, scala il monte" è una campagna che va molto oltre il significato sportivo. Così il Presidente della FIGC Gabriele Gravina manifesta il proprio sostegno alla nuova campagna di azionariato popolare lanciata dal “Gruppo Sportivo Montespaccato”. Il percorso che ha caratterizzato la rinascita e il riscatto della società di Via Stefano Vaj dall’ assoggettamento alla criminalità organizzata, infatti “rappresenta una vera e propria testimonianza di legalità e, soprattutto, un'iniziativa di sensibilizzazione sociale che abbraccia lo sport per ricomprendere tanto altro, a partire dalla riqualificazione di uno dei quadranti più complessi della periferia romana”. “Rappresenta - prosegue Gravina- un modello educativo che va diffuso e valorizzato, per questo la nostra federazione, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, sostiene l'iniziativa di Azionariato Popolare dell'Asilo Savoia e del Gruppo Sportivo Montespaccato, con l'obiettivo di far diventare il programma Talento & Tenacia un importante esempio di riscatto, ma soprattutto di coscienza civica”. Della campagna ha parlato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha manifestato tutto il suo supporto all'iniziativa. "Siamo felici di rinnovare il sostegno alla campagna di azionariato per lo sviluppo del Gruppo Sportivo Montespaccato, per consolidare un percorso all'insegna della legalità. L'iniziativa è in linea con gli obiettivi che fanno dello sport uno strumento di riferimento collettivo. Le nuove risorse serviranno a dare continuità alle progettualità pianificate, offrendo un modello di gestione sostenibile, trasparente ed efficace".

[comunicato ufficiale Montespaccato]