L'Auditorium di via Albergotti diventerà un centro culturale: al via i lavori

Una luce in fondo al tunnel del degrado. Ecco cosa rappresenta l’avvio dei lavori all’Auditorium di via Albergotti diventato negli anni simbolo di degrado e che entro il 2024 invece diventerà un polo culturale centrale per tutti i cittadini.

La storia dell’Auditorium di via Albergotti

La struttura all'avanguardia, con un impianto acustico innovativo e dalla capienza di 300 persone, non è mai entrata in funzione seppure completata (senza arredi, ndr) ha le sue origini nel 2003. In quell’anno il municipio XIII vinse un bando provinciale per la realizzazione di opere pubbliche. Da allora avviati e interrotti, fino all’amministrazione municipale a guida Movimento 5 Stelle quando l’edificio fu costruito ma un incendio scatenato da una guina del tetto distrusse il sogno dei cittadini di avere uno spazio di aggregazione e fece andare persi i circa 5 milioni di euro stanziati per l’opera.

L’avvio dei lavori

Nella notte fra il 22 e il 23 aprile 2024 la bella notizia per il quartiere. Infatti come confermato a RomaToday dalla presidente del municipio Sabrina Giuseppetti sono state consegnate le travi per la copertura dell’Auditorium di via Albergotti. “Sono molto soddisfatta, era una notizia che aspettavamo da un po' di tempo” – commenta la minisindaca che sottolinea – C’è soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni in cui siamo dovuti intervenire sull’appalto ereditato con un incremento economico in bilancio di ulteriori 500mila euro”.

L’arrivo delle travi avvierà il cantiere con la realizzazione del tetto (interventi che saranno avviati nelle prossime settimane) ed entro la fine dell’anno saranno ultimati tutti i lavori riguardanti l’Auditorium.

Cosa diventerà l’Auditorium?

L’amministrazione municipale vuole regalare ai cittadini del quartiere un centro culturale polivalente dove poter fare musica, teatro. “Questo luogo si presta a queste attività per via della buona insonorizzazione” – dichiara Giuseppetti che annuncia che nel corso dell’anno lavorerà per trovare una forma gestionale che funzioni per l’utilizzo dell’Auditorium.

Lavori anche all’esterno

La presidente Giuseppetti a RomaToday annuncia che grazie a circa 1 milione di euro provenienti dai fondi del Giubileo si interverrà pure sull’esterno dell’Auditorium e sull’accesso al Parco del Pineto, il cui parcheggio oggi è in uno stato di totale degrado e abbandono. “Sistemare solo l’immobile è un lavoro fine a se stesso” – dichiara la presidente del tredicesimo municipio – “Cerco di avere una visione complessiva del territorio e penso che i luoghi vanno vissuti nella loro interezza. Vogliamo rendere un luogo migliore anche l’esterno in modo che ne possa godere tutta l’area”.