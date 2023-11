Settanta nuovi alberi al Parco di Sara Di Pietrantonio

Per la Giornata nazionale degli Alberti, alle ore 15:00 di oggi martedì 21 novembre 2023 presso il Parco di Sara Di Pietrantonio (via Arzana-Spallette) si terrà un intervento di forestazione.

Nello specifico il municipio XI procederà con la piantumazione di circa 70 alberi per valorizzare il patrimonio verde del territorio e per ricordare l'importante lavoro degli alberi per la salute dell'ecosistema naturale e urbano in contrasto alla crisi climatica.

Alla messa a dimora degli alberi parteciperanno Gianluca Lanzi presidente del municipio XI, l'assessore all'ambiente Daniela Gentili e Angelo Vastola Presidente della Commissione Ambiente.