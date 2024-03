Minorenne ferito alla testa da un colpo di fucile, la pista di una lite familiare

Non si tratta di un agguato, ma di un regolamento di conti in ambito familiare o di una lite sempre nello stesso contesto. I carabinieri del nucleo operativo di Ostia stanno lavorando per fare luce in merito al caso del 16enne bosniaco ferito da una rosa di pallini di piombo a Piana del Sole, che solo per un caso fortuito non sono andati in profondità. Colpi di fucile che avrebbero potuto raccontare uno scenario peggiore.

Il ragazzo si era presentato da solo nel pomeriggio di domenica al pronto soccorso dell'ospedale Bambino Gesù. Operato, il minorenne sarà dimesso oggi. La vittima ha rischiato di morire e per questo motivo chi indaga lo sta facendo a bocche cucite, anche perché il clima al momento poco collaborativo sta rendendo difficoltose le indagini.

La versione fornita dal minorenne agli investigatori al momento è stata lacunosa. Il ragazzo ha raccontato di essere stato colpito dalla fucilata mentre si trovava in via Vesime, una strada che costeggia una zona di campagna, ma c'è di più. Stando ai primi riscontri investigativi, infatti, sarebbe emerso uno scenario più complicato.

Non si sarebbe trattato né di un agguato dal movente misterioso nei confronti del ragazzo, né di spari da un'auto in corsa collegati agli ambienti della criminalità di zona, bensì si tratterebbe di una lite in ambito familiare poi degenerata. È proprio su questo punto che si sta concentrando l'attenzione dei carabinieri che cercano l'arma utilizzata e chi materialmente ha premuto il grilletto.

Così come bisognerà determinare ancora se qualcuno abbia accompagnato il minorenne nei pressi del Bambino Gesù e lo abbia poi lasciato da solo. Le telecamere dell'ospedale non riprendono nessuna auto e il ragazzo, lì, non è arrivato in ambulanza. È difficile immaginare che sia arrivato in ospedale da solo.