Ragazzo di 18 anni ferito alla tempia con un colpo di fucile

Ferito alla tempia da un colpo di fucile. Un ragazzo di 18 anni arrivato in ospedale dopo essere stato colpito - fortunatamente di striscio - dall'arma da fuoco. Un giallo, sul quale stanno indagano i carabinieri arrivati al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico dove il giovane - un rom di origini bosniache - è stato accompagnato ieri pomeriggio.

Sono stati i carabinieri della stazione Ponte Galeria domenica pomeriggio a portarsi al pronto soccorso dell'ospedale Bambimo Gesù di Roma. Sempre cosciente il 18enne ha riferito agli investigatori di essere stato colpito di striscio alla tempia da una rosa di pallini di una cartuccia esplosa con un colpo di fucile da una persona di cui non ha saputo fornire dettagli. L'agguato sarebbe avvenuto poco prima in via Vesime, nella zona di Piana del Sole.

Ascoltato il giovane i carabinieri si sono recati anche sul luogo del ferimento indicato dalla vittima. Un mistero al momento, una possibile faida tra famiglie rom. Questa una tra le ipotesi dei militari del nucleo radiomobile e della compagnia di Ostia che indagano sull'accaduto non escludendo nessuna pista.

L'agguato al campo rom di Albuccione

Un agguato che segue di pochi giorni un episodio simile, avvenuto davanti al campo rom di viale Togliatti, all'Albuccione di Guidonia. Due episodi ravvicinati, ma al momento slegati. Vittima anche qui un uomo di origini rom, un 39enne, ferito al torace con un colpo d'arma da fuoco. Anche l'uomo, come il 18enne accompagnato al Bambino Gesù, non ha saputo fornire agli agenti di polizia intervenuti sabato scorso all'ospedale Pertini elementi utili alle indagini.