Acqua & Sapone Roma, Valeria Papa dice addio

E' sempre dura staccarsi da un ambiente da cui si ha avuto tanto, ma a volte ci sono delle scelte di vita che sono necessarie per il prosieguo della carriera di un'atleta. E così, all'indomani della sconfitta di Conegliano, si registra un'uscita dal roster e non si tratta di una giocatrice qualsiasi. Valeria Papa, il capitano che ha condotto l'Acqua & Sapone Roma alla storica promozione in quella serie A1 che nella capitale mancava da ben 23 anni, se ne va. Ad attenderla è l'avventura nella Bundesliga tedesca (anche se non si conosce ancora il nome del club in cui approderà nei prossimi giorni) nel tentativo probabilmente di fare un salto di qualità ancor più significativo.

LE PAROLE DI COMMIATO - La schiacciatrice, genovese di nascita ma romana di adozione, si congeda così su Facebook: "Sono stati due anni profondamente differenti, che lasceranno in me, conseguentemente, ricordi ed emozioni diversi. Ce ne sono davvero molti!

Non si vive di passato, però per me la stagione scorsa è stata una delle più emozionanti della mia carriera. Siamo riusciti tutti a prenderci per mano superando le innumerevoli difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Resterà sempre vivo in me l'orgoglio per quello che abbiamo fatto.

Ringrazio con tutto il cuore le mie favolose compagne di viaggio e le persone con le quali ho condiviso tutte e due le stagioni con questa maglia!"

IL SALUTO DELLA SOCIETA' - Sempre sul social network il club saluta così Valeria: "Da tutta la società un sincero ringraziamento a Valeria per questi intensi ed emozionanti mesi insieme.

Due stagioni importanti, in cui, in un magico 2021, al traguardo personale della laurea si è aggiunta la vittoria del campionato di serie A2.

Ti auguriamo il meglio a livello personale e nel proseguimento della tua carriera.

In bocca al lupo Vale!".

A raccoglierne un'eredità non certo tra le più comode sarà la trentenne bulgara Dobriana Rabadzhieva, chiamata ad aiutare le Wolves a centrare una difficile salvezza.