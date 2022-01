Acqua & Sapone Roma, c'è un rinforzo: è Dobriana Rabadzhieva

Dobriana Rabadzhieva, nata a Razlog (Bulgaria) il 14/06/1991, 190 cm, schiacciatrice, è una nuova giocatrice dell’Acqua & Sapone Roma Volley Club Femminile per questa stagione.

Rabadzhieva è una pallavolista di grande esperienza con ottime doti offensive e difensive. Ha vinto diversi premi individuali quale miglior ricevitrice e miglior attaccante nelle competizioni internazionali a cui ha partecipato con i club e con la squadra nazionale bulgara. Nel suo palmarès, figurano inoltre i Campionati Nazionali in Bulgaria, Azerbaijan e Svizzera e il Campionato Mondiale e il Campionato Sudamericano per club. Ha indossato la maglia della nazionale bulgara per 13 anni, partecipando a tutte le competizioni internazionali.

In questa stagione, ha militato nel THY Instanbul, mentre negli scorsi anni ha vissuto esperienze di altissimo livello in diversi paesi, tra cui Brasile e Cina. Ha già giocato in Italia nella stagione 2010/11 nelle file della Sipes Conegliano. Una giocatrice completa che arriva a rafforzare le Wolves per la fondamentale seconda parte di stagione.

Queste le sue prime dichiarazioni:

“E’ sempre difficile definire sé stessi. In campo do sempre il 100%. Fuori dal campo mi piace incontrare gente, stare con gli amici, divertirmi. Poi ci sono giorni che rimarrei tutto il giorno tranquilla in casa. Sono stata a Roma molti anni fa con la nazionale bulgara, ma non ebbi l’opportunità di visitarla per scoprire tutta la sua bellezza. Tutti sanno che è stupenda. Sono contenta di avere questa opportunità.”

“Conosco la situazione della squadra, ho fiducia. Credo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo e a portare le Wolves di Roma dove meritano di stare. Sono entusiasta di poter dare il mio contributo, non vedo l’ora di iniziare.”