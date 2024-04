Dalla Garbatella alla Romagna: nuova avventura sportiva per Sofia Valoppi

La Omag Marignano chiude il sestetto titolare con l’ingaggio del libero Sofia Valoppi, proveniente dalla Roma Volley Club. 21 anni, romana della Garbatella, Sofia arriva per sostituire Giorgia Caforio nel prossimo campionato. Valoppi è cresciuta nel vivaio capitolino e proseguito il suo percorso in serie B1 con la Clementina Volley di Castelbellino Moie (provincia di Ancona).

Nelle ultime due stagioni è tornata a Roma, dove ha contribuito alla promozione in serie A1 nel 2023 e alla qualificazione ai play off nel campionato appena concluso. Giovanissima, dinamica e istintiva, Sofia vanta già un titolo italiano e il Trofeo delle Regioni, vinti con la selezione laziale nel 2018. Nel 2019 è stata premiata come miglior libero delle finali nazionali giovanili.

Il Presidente Manconi ha prontamente riconosciuto il suo talento ingaggiandola senza esitazione. Dunque, la Omag-Mt potrà contare su una risorsa preziosa per affrontare le sfide future con fiducia e determinazione. “Sono felicissima di intraprendere questa nuova esperienza qui a San Giovanni. – ha commentato Sofia - Ho tanta voglia di mettermi in gioco in questa categoria, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie nuove compagne. Penso che l’anno prossimo sarà un campionato molto agguerrito e che quindi sarà importante creare una forte amalgama a livello di squadra e staff. Sono sicura che si andrà a creare qualcosa di bello e spero tanto che tutti quanti insieme potremmo toglierci tante soddisfazioni.” A San Giovanni in Marignano troverà un'altra giocatrice romana DOC come Claudia Consoli.