Giulia Melli è la prima conferma della Roma Volley Club 2024-2025

Giulia Melli è la prima conferma ufficiale, dopo quella di coach Beppe Cuccarini, della Roma Volley Club 2024-2025. La schiacciatrice mantovana, classe 1998, considera ormai la Capitale la sua seconda casa e vestirà la maglia delle Wolves per il terzo anno di fila, dopo aver contribuito da protagonista alle vittorie della Coppa Italia di A2 e della stessa categoria nella stagione 2022-2023.

Nel campionato appena concluso è stata una delle giocatrici più impiegate in A1, facendosi trovare pronta dopo l’addio improvviso di Celeste Plak. È quindi una delle artefici dello storico accesso ai play-off scudetto dell’Aeroitalia SMI. Nelle ultime due stagioni sono state 51 le presenze di Giulia Melli in giallorosso per un totale di 169 set giocati, sia in A2 che in A1 è stata la terza miglior realizzatrice della squadra con 10,5 punti di media a partita.

La ds Barbara Rossi ha così commentato il rinnovo: “La conferma di Giulia Melli è sorta da una reciprocità di intenti. Volevamo continuare questo percorso insieme perché lei è stata un elemento importante per la nostra squadra nelle ultime due stagioni ed è un’atleta che ha ancora margini di miglioramento su cui poter lavorare. Credo che per lei sia un grande stimolo impegnarsi a fondo per un’ulteriore crescita individuale e poter contribuire alla creazione di un nuovo ciclo con le ragazze che arriveranno. Per la squadra saranno sicuramente molto utili la sua esperienza, le doti offensive e la sua grinta”.