Atletica Frascati quarta nella classifica di cross regionale maschile e femminile nella combinata Ragazzi-Cadetti

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati ha chiuso al quarto posto nella classifica regionale di cross per società nella combinata maschile e femminile delle categorie Ragazzi e Cadetti. Il verdetto è arrivato dopo la gara che si è tenuta domenica scorsa nel parco municipale di Tor Tre Teste a Roma dove si assegnavano anche i titoli di campione regionale per entrambe le categorie. Nelle classifiche finali per società, l’Atletica Frascati ha ottenuto 355 punti con le Ragazze-Cadette e 322 punti con i Ragazzi-Cadetti. Punteggi a cui hanno contribuito pure i risultati ottenuti a Tor Tre Teste: tra le donne il miglior piazzamento è quello ottenuto tra le Cadette da Viktoria Polonska che è arrivata terza sulla distanza dei 2 chilometri, stesso risultato al maschile tra i Ragazzi per Giordano Baccani che si è ben disimpegnato sulla distanza del chilometro e mezzo. A Tor Tre Teste c’è stata anche la gara di cross corto di 3 chilometri riservata agli Assoluti e anche in questo caso è arrivato un ottimo risultato, ovvero il terzo posto di Claudio Fanelli (secondo nella sua categoria degli Allievi dove Christian Nardi si è piazzato terzo). Decisamente un buon test di allenamento per i ragazzi della Rcf Roma Sud (che fa parte della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati) in vista dei campionati italiani di cross in programma tra due settimane a Cassino, sulla distanza dei 5 chilometri. Infine si sono disputate anche tante gare riservate agli Esordienti, fuori concorso per l’assegnazione dei titoli e per la classifica di società. L’Atletica Frascati ha portato tanti piccoli atleti ottenendo un primo posto con Tommaso Alfano tra gli Esordienti 5 impegnati sulla distanza dei 400 metri, un secondo posto con Greta Diamanti tra le Esordienti 8 sui 600 metri e un terzo posto con Damiano Gregori tra gli Esordienti 10 che si sono esibiti sulla distanza degli 800 metri. La stagione della corsa campestre si chiuderà il prossimo 10 marzo, sempre a Cassino, con la disputa dei campionati italiani a cui parteciperanno gli Allievi Fanelli, Nardi e Saddi, ma anche Viktoria Polonska che si è guadagnata di diritto il posto in rappresentativa regionale del Lazio.