Atletica Frascati, la Kabangu sorprende pure nella finale del “Mille di Miguel”

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati brilla anche nel “Mille di Miguel”. Ieri mattina, presso l’impianto romano delle Terme di Caracalla, si è tenuta la finale della manifestazione indirizzata alle scuole secondarie di primo e secondo grado organizzata nell’ambito della “Corsa di Miguel” dedicata alla memoria del podista argentino Miguel Sanchez, una dei quasi trentamila desaparecidos vittime della dittatura alla fine degli anni Settanta. Alla finale, a cui erano ammessi i migliori 24 tempi di tutto il Lazio per ogni singolo anno di nascita, hanno partecipato cinque tesserati dell’Atletica Frascati. Sulla distanza dei mille metri, il riscontro migliore è stato quello di Gloria Kabangu (ritratta nella foto Dalmazi/Foto in corsa): la mezzofondista ha dominato la gara delle nate nel 2005 concludendo in 2.50.60. “Un risultato di eccellente levatura – commenta il tecnico Giorgia Di Paola – Gloria è in un pesante periodo di preparazione, visto che in questa fase non ci sono gare federali di rilievo. Inoltre ha corso in totale solitudine e questa è sicuramente una difficoltà in più. Il tempo non è troppo lontano dal primato regionale Under 20 di sempre fissato da Martina Tozzi nel 2018. Per Gloria, che è una quattro-ottocentista, questo è stato un test di tenuta che ha dato risposte molto positive”. L’altro trionfo di giornata è stato quello di Viktoria Polonska tra le 2009: “Anche lei ha fatto ben presto il vuoto sulle inseguitrici e ha chiuso con il tempo di 3.09.90 che è di circa tre secondi superiore al suo personale”. A completare il quadro ci sono state le partecipazioni di Mattia Del Brocco (tra i 2010), Giordano Baccani e Alessio Music (tra i 2011), che hanno fatto segnare tutti il nuovo primato personale. Sabato scorso, intanto, nell’impianto delle Fiamme Gialle all’Infernetto (Roma) si è tenuto un raduno giovanile di mezzofondo organizzato dal comitato regionale. L’Atletica Frascati è stata rappresentata dagli Allievi Claudio Fanelli, Christian Nardi, Alessandro Saddi e Flaminia Caruso oltre che dalla Cadetta Viktoria Polonska. I ragazzi hanno svolto una seduta di allenamento sotto gli occhi dei tecnici regionali. Intanto domani a Cecchina c’è il Trofeo Primavera organizzato dal comitato provinciale Fidal Roma Sud in cui gareggeranno tanti tesserati dell’Atletica Frascati, dai più piccoli ai più grandi.