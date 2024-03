Atletica Frascati, raffica di podi nel “Trofeo Primavera” a Cecchina

Frascati (Rm) – Il “Trofeo Primavera”, organizzato dal comitato provinciale Fidal Roma Sud e andato in scena sabato scorso a Cecchina, ha segnato il debutto in pista per tutte le categorie dagli Esordienti agli Assoluti e per l’Atletica Frascati non sono mancati i podi. Doppio terzo posto per Tommaso Alfano negli Esordienti 5: il giovanissimo tesserato tuscolano è salito sul podio sia nei 300 metri che nel salto in lungo. Tra gli Esordienti 8 si aggiudica la gara dei 500 metri un bravissimo Giosué Ramelli con un ottimo crono di 1.43.57. Nella stessa gara al femminile una bravissima Greta Diamanti vince la propria serie in 1.59.01 e si piazza al secondo posto nella classifica finale. Grandi soddisfazioni nella categoria degli Esordienti 10: Damiano Gregori centra il primato personale e la vittoria nella prova dei 50 metri dove è l’unico a scendere sotto gli otto secondi (7.73), ma molto bene pure Matteo Alfano che si piazza terzo siglando anche lui il primato personale (8.20). Gregori, poi, fa doppietta vincendo anche nel salto in lungo con il miglior salto a 4,25 e precedendo il compagno di società Samuele Bernardo che chiude al secondo posto con 3,92. Test fuori stagione per la Junior Chiara Padoan sulla distanza “spuria” di 300 metri. Nonostante la fase di preparazione, la condizione non ottimale e la temperatura abbastanza rigida visto l’orario della sua gara, l’atleta dell’Acsi Italia (che fa parte della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati) chiude in 41.19 al secondo posto dietro alla portacolori del Gruppo Sportivo Esercito Maria Benedicta Chigbolu. L’ultima gara in programma è stata quella dei mille metri riservati agli Assoluti dove l’Allieva Flaminia Caruso ha condotto in totale solitudine la prova, chiudendo con un 3.04.07 sicuramente valido viste le condizioni e il periodo della stagione. Il giorno successivo, allo stadio “Martellini” delle Terme di Caracalla di Roma, è andato in scena il Criterium Regionale dedicato alla categoria Ragazzi. I risultati di maggior rilievo sono stati il terzo posto di Giordano Baccani nel salto in lungo (con la misura di 4,41 che gli vale anche il nuovo primato personale) e l’ottimo quinto posto nei 60 ostacoli, poi anche il sesto posto di Alessio Music sui 600 (abbassando nettamente il suo primato personale e chiudendo in 1.48.76) e il settimo nella stessa gara di Edoardo Campagnolo (anche lui al primato personale in 1.49.00). La squadra maschile dell’Atletica Frascati (nonostante la presenza di soli cinque atleti) ha chiuso con un buon nono posto finale nella classifica riservata alle società. Infine da domani a sabato in quel di Tirrenia (frazione toscana del comune di Pisa) ci sarà un raduno nazionale Under per Gloria Kabangu (seguita dalla sua allenatrice Giorgia Di Paola) che è stata convocata dal settore tecnico azzurro di mezzofondo.