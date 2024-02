Atletica Frascati, fantastica Kabangu

Frascati (Rm) – Gloria Kabangu (ritratta nella foto Fidal/Grana) conquista un altro splendido titolo tricolore. L’atleta dell’Acsi Italia (che fa parte della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati) è la nuova regina sulla distanza degli 800 metri. Il verdetto è arrivato nell’ambito dei campionati italiani Under 20 indoor che si sono tenuti ad Ancona nello scorso fine settimana. La Kabangu, presentatasi da campionessa italiana della specialità all’aperto col titolo vinto lo scorso luglio a Grosseto e con il secondo tempo “all time” tra le Under 20, al suo primo campionato italiano indoor non ha deluso le attese: ha condotto inizialmente la gara con un’andatura sorniona per poi dare vita a una notevole progressione finale, andandosi a prendere un titolo vinto con una certa facilità. Per Gloria, classe 2005, è il secondo titolo italiano al coperto dopo quello vinto al primo anno da Allieva sui 400 (dove tra l’altro continua a mantenere la leadership cronometrica nazionale stagionale col suo 54.60), il quarto in carriera e il secondo di specialità. Ad Ancona era presente anche l’altra atleta Acsi Italia Chiara Padoan, classe 2006 che al primo anno di categoria era impegnata nella gara dei 400. Dopo aver vinto la batteria di qualificazione con facilità con un 57.29 che le valeva il primato personale al coperto, la Padoan affronta una buona finale che chiude con una progressione impressionante, ma senza riuscire a recuperare il gap venutosi a creare nel primo giro, chiudendo con un quarto posto finale e il personale cronometrico di 56.59. Un pizzico di rammarico per non essere riuscita a salire sul podio e per non aver osato troppo nel primo giro rimane, ma anche la Padoan (che l’anno scorso non centrò la finale e correva due secondi sopra ai tempi attuali) ha dimostrato di avere margini di crescita importanti. Le due ragazze del team frascatano hanno poi concluso il week-end in terra marchigiana con una grandissima vittoria nella staffetta Under 20 4x200 dell’Acsi Italia, assieme a Giulia Di Benedetto (prima frazionista) e Aurora Latini (seconda frazionista). Anche in questo caso una grande gara per la Padoan (terza frazionista) e per la Kabangu (quarta frazionista) che arrivano al fotofinish con la squadra di Rieti, poi squalificata per un’infrazione. Finisce con un risultato di assoluto livello: crono di 1’40’’85 (a soli 43 centesimi dal record italiano), nuovo primato sociale e un altro titolo italiano condiviso (per metà frascatano). Nello scorso fine settimana va segnalato anche il doppio podio di Giordano Baccani nei campionati regionali indoor della categoria Ragazzi che si sono tenuti a Rieti: il talentuoso tesserato dell’Atletica Frascati ha ottenuto il secondo posto nei 60 ostacoli e il terzo nel salto in alto. Nel prossimo fine settimana si tornerà ad Ancona per i campionati italiani Allievi ed Allieve (Under 18) e la compagine frascatana schiererà ben cinque atleti alla partenza: Flaminia Caruso tra le Allieve in maglia Acsi Italia e ben quattro maglie targate Rcf Roma Sud (società maschile che fa sempre parte della famiglia sportiva dell’Atletica Frascati) vale a dire quelle di Christian Nardi, Claudio Fanelli, Alessandro Saddi e Nicolo Fattorossi.