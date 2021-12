Vittoria del Vicovaro a Grottaferrata

Vittoria esterna del Vicovaro che supera per 3 a 0 la Vivace Grottaferrata.

La partita

La partita non è mai stata in discussione. Infatti il Vicovaro domina e sblocca la partita già nel primo tempo con Loreti abile a trasformare in gol, con un bel sinistro ad incrociare, un lancio dalla difesa. Sempre nella prima frazione di gioco arriva il raddoppio del Vicovaro che porta la firma di Taverna. più lesto di tutti a trasformare in rete un pallone vagante. Nel secondo tempo il Vicovaro sfiora il tris che arriva solo nel finale con Margiotti che segna su sviluppi di calcio d'angolo.

La classifica

Con questo successo il Vicovaro vola al secondo posto in classifica con 17 punti mentre la Vivace resta ferma a 12.