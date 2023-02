Salernitana-Lazio 0-2: riecco Immobile! Una doppietta per la Champions. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio vince e convince contro la Salernitana. All'Arechi gli uomini di Sarri passano per due a zero grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Sarri ritrova il suo capitano in zona gol ma anche nel gioco. L'attaccante crea, scatta e fa vedere una condizione fisica ritrovata e risulta decisivo. Per la Champions serviranno i suoi gol. Un successo autorevole della Lazio che rischia poco, solo nei minuti iniziali, e poi gestisce con superiorità il gioco. Solo un errore di Luis Alberto dal dischetto nega un risultato più ampio. Lazio, che in attesa della Roma, vola al quarto posto in classifica.

Salernitana-Lazio, la cronaca

Al 7mo primo tentativo campano: esce bene la squadra di Sousa e Piatek calcia dal limite, Provedel para. Al 19esimo gran controllo di Immobile che calcia da posizione angolata e trova la pronta risposta di Sepe. Al 34esimo ragnatela di passaggi della Lazio con tiro a giro di Pedro ben respinto dal portiere dei campani. Al 40esimo un’uscita a vuoto di Provedel regala un’occasione a Candreva, ma il portiere laziale rientra in porta e si oppone al tentativo dell’ex centrocampista della Lazio. Al 60esimo la Lazio sblocca la partita con Immobile: il capitano biancoceleste mette in rete un cross rasoterra dalla destra di Marusic. Poco dopo Immobile, su un pasticcio Pirola-Sepe (e dopo revisione Var) si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto va il bomber laziale che non sbaglia. All'88esimo Cancellieri appena entrato si guadagna un calcio di rigore. Nell'occasione espulso Bronn, autore del fallo, per proteste. Dal dischetto sbaglia Luis Alberto, che sulla ribattuta calcia fuori.

Tabellino e pagelle

Salernitana (3-4-2-1): Sepe 5,5; Bronn 4, Daniliuc 5,5, Pirola 4,5 (dal 75’ Lovato 5,5); Candreva 6,5, Coulibaly 6,5, Crnigoj 6 (dal 76’ Sambia 6), Bradaric 5,5 ; Bonazzoli 5,5 (dal 59’ Kastanos 5,5), Vilhena 5,5 (dal 46’ Valencia 5,5); Piatek 5,5 (dal 75’ Botheim 5,5). All.: Sousa 5,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Casale 6, Patric 6,5, Marusic 6,5; Cataldi 6, Vecino 6 (dal 77’ Basic 6), Luis Alberto 5; Felipe Anderson 6, Immobile 8 (dall'86' Cancellieri 6,5), Pedro 6 (dal 78’ Romero 6). All.: Sarri 7

Marcatori: 60’, 69’ Immobile (L)

Ammoniti: Pirola (S), Valencia (S), Daniliuc (S); Vecino (L)

Espulsi: Bronn (S)

Arbitro: Abisso

I top e flop biancocelesti.

Immobile 8: È tornato Immobile. Oltrei ai due gol che valgono i tre punti, l'attaccante fa vedere una buona condizione fisica. Scatti, lega il gioco, calcia in porta e segna. Ottime notizie per Sarri.

Patric 6,5: Si riscatta bene dopo l'espulsione in Conference League. Partita autorevole.

Marusic 6,5: Fedelissimo di Sarri, uomo importantissimo per la Lazio. Una sua discesa sulla destra apre le danze alla vittoria dei biancocelesti.

Luis Alberto 5: Si limita al compitino ma non trova il colpo vincente. Fallisce un calcio di rigore e sulla ribattuta calcia fuori.