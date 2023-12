Promozione, Girone B: i risultati della quindicesima giornata

Al termine della quindicesima giornata del girone B del campionato Promozione, resta in pieno comando della classifica il Rieti 1936 che allunga sul Monterotondo nel suo turno di riposo.

Poker reatino

Il Rieti vince con un netto quattro a zero sul campo del Tor Lupara. A Fonte Nuova la squadra amarantoceleste sblocca il risultato nel finale di primo tempo con Tramontano prima e Sandu dopo. Nella ripresa ordinaria amministrazione per il Rieti, contro un Tor Lupara rimasto in 10. Risultato che diventa rotondo per via della rete di Parente e il rigore realizzato da Romani.

Gli altri risultati

Frena il Fiano Romano che perde terreno dalla vetta, col pareggio per uno a uno contro la Sanpolese. Vittoria per due a zero del Settebagni contro il Valle del Peschiera.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 15esima giornata del Girone B: