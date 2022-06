Ssd Colonna (basket), spettacolo per la tappa del 3x3

Colonna (Rm) – E’ stata una domenica all’insegna del basket quella che si è vissuta a Colonna. Il pallone polivalente intitolato a Don Vincenzo Palamara ha ospitato l’ultima delle tappe del torneo federale 3x3 organizzato dal comitato regionale e dedicato alla categoria Under 18. Tra le squadre partecipanti c’era anche quella di casa guidata da coach Diego Palombo: “Si è giocato dalla mattina fino alle prime ore del pomeriggio, praticamente in maniera ininterrotta – racconta l’allenatore - Alla nostra tappa hanno preso parte sette squadre, compresa la nostra: si sono giocate numerose partite con la formula del girone all’italiana, dieci minuti di tempo unico o partite concluse anzitempo al raggiungimento dei 21 punti. I ragazzi si sono ben comportati contro avversari di ottimo livello, conseguendo un quarto posto conclusivo sicuramente molto buono dal punto di vista tecnico. Al termine della fase a girone, ci sono state le semifinali con la nostra squadra che ha ceduto alla Npc Rieti, mentre nell’altro abbinamento la Roma Est è stata piegata dall’Eur Basket che poi nell’atto conclusivo l’ha spuntata ai supplementari contro la stessa Npc Rieti. E’ stata una bellissima esperienza per i nostri ragazzi che hanno potuto giocare un torneo di livello più alto rispetto ad altri organizzati in questo periodo da singole società. Inoltre qui a Colonna abbiamo iniziato solo quest’anno a curare questa particolare specialità del 3x3 che è molto diffusa tra gli appassionati”. Il grande sforzo dei ragazzi di coach Palombo è stato premiato dalla qualificazione al Master finale di questa kermesse federale che si giocherà già domenica a Roma presso l’oratorio Borgo Ragazzi Don Bosco: “Andremo con lo spirito di fare una buona figura e accumulare ulteriore esperienza” conclude il tecnico del Colonna. Il settore basket della società castellana sta vivendo un’annata davvero positiva e vuole chiuderla al meglio.