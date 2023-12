Serata negativa per Roma, la squadra lombarda vince con +8 di scarto

Sfuma la prima vittoria in trasferta per la Oxygen Roma Basket, al PalaLeonessa di Brescia vince RMB Brixia Basket 74-62. Roma parte bene nel primo quarto toccando anche il +9, Brescia però resta in partita e riesce a recuperare soprattutto grazie alla tripla sulla sirena di Zanardi.

Domina l'equilibrio anche nel secondo quarto ma negli ultimi secondi le padrone di casa riescono ad andare in vantaggio all'intervallo grazie alle giocate di Zanardi. Le ragazze di coach Di Meglio escono bene dagli spogliatoi portandosi anche avanti di quattro punti.

La squadra bresciana non ci sta e riesce a vincere anche il terzo quarto (54-50) con il gioco perfetto dalla lunetta di Tassinari. Nell'ultimo periodo la Oxygen si perde nel finale, non riesce più a rientrare in partita e Brescia allora ne approfitta scappando definitivamente.

La conferenza stampa di Coach Di Meglio

Coach Di Meglio: “Quello che ci ha un pochino cambiato i piani sono stati i falli delle lunghe e il cattivo approccio dentro l’area. Sapevamo che Brescia era una squadra forte soprattutto con le tre esterne Zanardi, Garrick e Tassinari. Subiamo sempre un po’ troppo dentro l’area, oggi abbiamo concesso 17 rimbalzi offensivi e così è difficile vincere. Abbiamo regalato dei punti pesanti soprattutto a fine del secondo quarto. In questo momento ogni errore ed ogni ingenuità mina le nostre certezze. In queste partite punto a punto ci ritroviamo spesso a dare qualcosina in meno e ci cade così il mondo addosso. Adesso dobbiamo pensare alle prossime due partite in casa contro Geas e Venezia. Al Palazzetto dello Sport tendenzialmente giochiamo meglio però ci aspettano veramente due partite proibitive”.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Dopo il 2-0 iniziale firmato da Louka, Brescia subisce un parziale di 0-10 delle avversarie, firmato da quattro delle cinque giocatrici titolari di Roma. Zanardi e Landi provano a fermare le difficoltà della squadra di casa, ma la tripla di Dongue e il gioco da tre punti di Czukor portano le ospiti sul +9 (7-16). Brescia però non si lascia abbattere e negli ultimi tre minuti trova un gran parziale di 10-1 e, grazie alla tripla di Zanardi, riesce a chiudere il quarto in perfetta parità, a quota 17.

La tripla di Romeo porta subito davanti Roma all’inizio della seconda frazione, ma l’equilibrio regna sovrano anche nei secondi dieci minuti. L’unico parziale rilevante è quello di 8-0 che mette a referto Brescia, che grazie alle triple di Garrick e Zanardi e al canestro di Boothe si porta avanti di cinque punti sul 39-34. Quattro punti consecutivi di Kalu riportano però Roma sul -1, ma è Zanardi a chiudere il quarto sul 41-38 grazie al canestro da due punti. Zanardi e Louka segnano 25 punti in due, mentre per Roma la top scorer è Kalu a quota 13.

Le due squadre sono in grande equilibrio dal punto di vista statistico, con Roma che tira meglio (46% dal campo contro 41%), ma che perde più palloni (9-4). Kalu e Sventoraite ne mettono quattro consecutivi e in meno di un minuto di gioco Roma è di nuovo davanti, per 41-42. La lunga lituana firma anche un mini allungo per la squadra della capitale, che tocca il +5 sul 44-49. Zanardi firma il pareggio a quota 50 e Skoric segna i due punti che portano in vantaggio la squadra di casa.

A fissare il risultato sul +4 per Brescia (54-50) a fine terzo quarto sono i liberi di Elisabetta Tassinari. Nell’ultimo periodo Brescia riesce a difendere il suo vantaggio e spezza tutti i tentativi di rimonta delle avversarie. Czukor permette a Roma di toccare il -2 (62-60), ma Natali sbaglia la tripla che potrebbe portare davanti le ospiti. Da quel momento in poi la squadra lombarda non si guarda più indietro e piazza un parziale di 12-2 che le garantisce la vittoria nei minuti finali del match. Brescia chiude infatti sul 74-62 e riesce a mantenere la concentrazione nel momento più importante.

Il tabellino

RMB Brixia Basket - Oxygen Roma Basket 74 - 62 (17-17, 41-38, 54-50, 74-62)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 5 (1/2, 1/1), Tomasoni A. NE, Zanardi* 23 (3/7, 4/7), Tomasoni R., Pinardi NE, Louka* 15 (6/12, 0/1), Boothe 9 (4/9, 0/2), Garrick* 8 (1/5, 2/9), Skoric* 8 (2/5, 0/1), Tassinari* 6 (2/6, 0/3) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 44 17+27 (Skoric 11) - Assist: 14 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 7 (Landi 2) - Palle Perse: 7 (Garrick 3)



OXYGEN ROMA BASKET: Romeo* 13 (2/5, 3/8), Dongue* 11 (4/6, 0/1), Cupido 1 (0/1 da 3), Natali 3 (1/5 da 3), Bongiorno NE, Scarsi, Czukor* 12 (3/6, 2/7), Sventoraite* 5 (1/6 da 2), Gilli 2 (1/5, 0/1), Kalu* 15 (4/5, 1/1) Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 40 9+31 (Kalu 9) - Assist: 10 (Romeo 6) - Palle Recuperate: 6 (Romeo 3) - Palle Perse: 15 (Kalu 7) - Cinque Falli: Sventoraite

Arbitri: Boscolo E., Bonotto F., Bettini C.