Roma ha cambiato passo: al PalaTiziano arriva una nuova vittoria

Vittoria fondamentale per la Oxygen Roma Basket. La squadra capitolina, davanti a 1102 spettatori presenti sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, sconfigge 77-54 l'E-Work Faenza. Nel primo quarto regna l'equilibrio, le due squadre si rispondono punto a punto ma i canestri di Cupido e Natali regalano un piccolo vantaggio alle padrone di casa.

Le ragazze di coach Di Meglio allora iniziano a spingere sull'acceleratore e vanno all'intervallo sul +18. Al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione di Faenza grazie alle giocate di Booker e Tagliamento: le ragazze di coach Saletti riescono così a chiudere il terzo quarto sul -10.

Nell'ultimo periodo di gioco però la Oxygen gestisce il risultato da grande squadra e chiude definitivamente i giochi con la fantastica tripla di Dalma Czukor. Il Palazzetto dello Sport rimane così ancora inviolato: con questa vittoria la squadra romana stacca proprio Faenza e sale a 6 punti in classifica.

La cronaca della partita

Si inizia con una tripla a testa Peresson da una parte, Czukor dall’altra, con l’ungherese che, dopo il cesto con aggiuntivo di Dixon, bissa dall’arco per il 6-6 dopo 1 minuto e spiccioli in un avvio fulminante da ambo i lati. Cvijanovic mantiene avanti le faentine dopo 90 secondi di gioco, quindi le capitoline provano ad allungare sul 14-10 a metà esatta del primo quarto, con Faenza che deve già fare i conti con i 2 falli di Cvijanovic.

Un minuto dopo Faenza impatta a quota 14 coi cesti tecnicamente perfetti di Spinelli e Booker, ma l’Oxygen si riporta avanti sul 18-14 con Sventoraite e Natali, dopo un paio di minuti ricchi di errori in entrambe le aree. Negli ultimi possessi segnano l’ex di turno Rosa Cupido e Booker: alla prima pausa breve ci si arriva sul 20-18 per Roma.

Romeo apre le danze nel secondo quarto con la terza tripla personale che vale il 23-18. Vantaggio che si allarga fino al 28-22 al 2’15” con la tripla dall’angolo sinistro di Natali e al 31-22 sui liberi di Sventoraite al 4’: Faenza è inspiegabilmente fuori dalla partita in questo frangente, con una caterva di errori al tiro. Ci vuole un’enorme giocata in area della coppia Peresson-Spinelli a sbaragliare la difesa locale che stava prendendo il sopravvento. Al 6’ una tripla dall’angolo di Kalu fa tremare i polsi (34-24) alla E-Work che deve chiamare il timeout per rilassare la mente da un momento buio.

Ma l’inerzia è totalmente nelle mani delle capitoline che con un gancio in area di Czukor trovano il 38-24 a 2’30” dalla fine. Nell’azione in attacco successiva Martina Spinelli subisce un contrasto ed è costretta a raggiungere lo spogliatoio. All’intervallo ci si arriva sul 42-24 figlio di un parziale assolutamente da dimenticare per Faenza che ha di che riflettere sull’1/8 nel tiro da 3 punti, contro il 7/17 delle romane, sulle 12 palle perse (e i soli 2 assist contro i 10 delle avversarie). A livello di segnature, sono 11 i punti di Romeo, 8 di Czukor e, uscendo dalla panchina, 7 di Sventoraite e Natali. Mentre per le ospiti è Booker la miglior realizzatrice con 6 punti.

Doccia fredda ad inizio ripresa per le ospiti con l’immediato +20 per le locali con Czukor che raggiunge la doppia cifra personale e il 44-24 sul tabellone. E’ Tagliamento a provar di rialzare le sorti faentine con 5 punti filati (compresa una tripla) a cavallo dei primi 90 secondi di gioco (44-31). Quindi l’assist di Booker per Dixon propizia il -11 con l’E-Work che pare uscita da un “film horror”, raggiungendo il -11 al 2’30” con timeout di coach Di Meglio.

E arriva il -9 con un’azione ed un canestro identico nelle interpreti (Booker e Dixon) e nel risultato finale. Roma torna a segnare (con Natali) dopo quasi 4’ e Booker fa la differenza in area (46-37 a metà quarto), mentre Tagliamento segna in penetrazione e fa 1/2 dalla lunetta per il 48-40, con Natali che si fa ingolosire dall’arco su assist di Gilli (51-40 a 4’ dalla sirena). C’è molto più ritmo ed il livello in campo appare molto migliore rispetto al quarto precedente, con Faenza che sembra pienamente tornata in partita. E Booker spinge sull’acceleratore con una bella penetrazione, imitata poco dopo da una ritrovata Spinelli che si getta (letteralmente) sotto le plance per l’incredibile -5 (51-46) a 2’20” dalla sirena.

La partita è un flipper in questo frangente: Romeo fa 2/2 dalla lunetta, Booker segna dalla media distanza e Natali si costruisce l’ennesimo tiro dalla distanza (3/6 finora) e segna il 56-48 a 100 secondi dalla fine. In cui, però, non accade nulla di significativo, perché entrambe le formazioni gettano alle ortiche diversi possessi, fino al 2/2 di Cupido che rimette 10 mattoni tra le due squadre (58-48).

A trequarti di match, Faenza nettamente meglio nel tiro dalla media 17/32 contro 12/25 delle romane e a rimbalzo con 29 contro 24, mentre l’Oxygen tira meglio dalla distanza 9/23 contro 2/11. Ma all’ultimo giro di boa tutto può succedere dopo la fiammata delle ospiti.

Tagliamento apre l’ultimo quarto, ma Romeo dall’arco rimette 11 lunghezze tra le due squadre dopo un minuto di gioco e Czukor allunga ancora sul 63-50 al 2’ e a metà quarto ci si arriva sul 67-52 col cesto di Dongue e l’assist magico di Romeo.

Dopo il timeout Czukor infila la tripla che appare tanto come un macigno sul match: a 4’50” dalla sirena Roma vince 70-52. A 2’30” dalla sirena Oxygen ancora avanti nettamente sul 73-54. Il massimo vantaggio di serata arriva a pochi secondi dalla conclusione con i liberi di Czukor e il cesto di Sventoraite che valgono il 77-54 (+23). Con cui termina il match.

Le parole di Coach Di Meglio

Coach Di Meglio: "Devo dire la verità che sentivamo molto questa partita soprattutto dopo la prestazione opaca a San Martino. In questa settimana la squadra ha recepito perfettamente tutte le sollecitazioni da parte dello staff. Oggi il nostro fuoco interno è stato più vivo che mai e sono molto contento di questo. Oggi finalmente abbiamo fatto qualche passo in avanti in difesa, soprattutto a livello di sacrificio personale. Anche oggi però abbiamo avuto delle pause come nel terzo quarto, dobbiamo interrogarci su questi momenti in cui smettiamo di difendere perché altrimenti ci facciamo veramente del male da soli. Sono molto contento della prestazione di tutte le giocatrici italiani, perché quando le straniere hanno avuto un momento di appannamento loro hanno preso la situazione in mano e ci hanno regalato questa vittoria fondamentale. Nicole Romeo è una garanzia sotto tanti punti di vista, dal sacrificio alla classe che mette in campo. Dobbiamo ripartire da qui perché se continuiamo a difendere in questo modo possiamo veramente dire la nostra in questo campionato di A1".

Il tabellino

Oxygen Roma Basket - E-Work Faenza (20-18, 42-24, 58-48, 77-54)



Oxygen Roma Basket: Romeo 16, Dongue 8, Cupido 4, Natali 15, Bongiorno, Scarsi, Czukor 17, Sventoraite 9, Gilli 5, Kalu 3. Coach: Di Meglio.

E-Work Faenza: Cvijanovic 6, Peresson 5, Spinelli 6, Dixon 9, Booker 16, Franceschelli, Edokpaigbe 2, Tagliamento 10, Gori, Grande. Coach: Saletti.