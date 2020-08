Asd Grottaferrata calcio a 5: Polidori è il neo vice presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – L’Asd Grottaferrata calcio a 5 continua il suo rafforzamento. A livello di organico, ma anche a livello strutturale. In quest’ottica è di poche ore l’ufficialità dell’insediamento dell’imprenditore Maurizio Polidori (titolare di due centri di bellezza nel cuore di Frascati, Exclusive Parrucchieri e Velvet Spa Brow) nel ruolo di vice presidente del sodalizio biancorosso. “E’ la mia prima esperienza nel mondo dello sport che fino a qualche anno fa ho frequentato da calciatore a livello amatoriale – racconta il neo dirigente del Grottaferrata calcio a 5 - A spingermi non è stata tanto la volontà di valorizzare le mie aziende che già sono ben radicate sul territorio, quanto l’idea di fare qualcosa di importante per Grottaferrata e per i Castelli Romani”. In questo senso è stata decisiva la chiacchierata fatta un paio di mesi fa con il presidente Manuel Masi: “Non ci conoscevamo da tanto, ma l’intesa è stata subito forte e il suo entusiasmo contagioso – spiega Polidori – Mi è piaciuto sin da subito il progetto tecnico prospettato: la società ha fatto il salto di categoria dalla D alla C2 alla prima stagione “di vita”, ma come è stato esplicitamente dichiarato nelle scorse settimane la società ha il “chiodo fisso” di approdare nei campionati nazionali nel giro di poco tempo e sono convinto che ci siano tutte le possibilità di raggiungere questo traguardo”. Polidori promette di essere costantemente vicino alla squadra: “Già da lunedì sarò presente al campo per l’avvio della preparazione della squadra allenata da Simone Piscedda e allestita dal direttore generale Gabriele Passerini. Sarà l’occasione giusta per presentarmi ai ragazzi e per cominciare ufficialmente questa mia avventura”. Anche il presidente Masi spende parole di “benvenuto” significative per Polidori: “L’ingresso di Maurizio è un passaggio importante per la nostra società: è una persona di successo e molto seria che merita estrema fiducia. La meticolosità e la competenza grazie a cui si è affermato con le sue aziende sono una garanzia per il nostro club e queste sue qualità si sposano col resto dello staff dirigenziale e tecnico del Grottaferrata che è composto esclusivamente da persone professionali e serie che ci mettono sempre la faccia”.