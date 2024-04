Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 aprile

Il weekend che porta al Natale di Roma, sarà ricco di iniziative e manifestazioni nella Capitale. Dallo sport ai cortei alle parate d’epoca, saranno tante le chiusure stradali e le deviazioni al traffico pubblico e privato.

Appia Run

In occasione del Natale di Roma domenica 21 aprile si svolgerà l’Appia Run. Arrivata alla sua 25esima edizione la corsa unica, al mondo con i runner che correranno su cinque manti stradali diversi, si snoderà fra le Terme di Caracalla, l’Appia Antica e Parco della Caffarella. Dalle ore 07:00 alle 11:45 sarà sospeso il traffico lungo il percorso e per questa ragione subiranno delle deviazioni i mezzi pubblici 30, 118, 160, 218, 660, 628, 671, 714, 715 e 792.

Natale di Roma

Dalle 10:30 alle 13:30 in Centro (da via dei Cerchi fino al Circo Massimo), si svolgerà una parata in costume d’epoca romana, realizzata dal “Gruppo Storico Romano” per le celebrazioni del Natale di Roma. Chiusura al traffico per via dei Cerchi e modifiche dalle 08:30 alle linee bus 30, 40, 44, 46, 51, 60,62, 63, 64,70, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492,628, 715, 716, 781, 916F, C3 e H.

I cortei

Sabato 20 aprile dalle 09:00 alle 14:00 circa 10mila persone manifesteranno tra il Circo Massimo e Piramide per un corteo sindacale. I manifestanti percorreranno via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo. Per il regolare svolgimento dell’iniziative saranno deviate le linee 3L, 23, 30, 75, 77, 81, 83, 118, 160, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 769, 775, C3. Alle modifiche al trasporto pubblico si unisce anche il divieto di sosta sulle strade dell’itinerario della manifestazione.

Sempre sabato dalle 18:00 alle 20:00 mobilitazione per i diritti delle persone transessuali che sfileranno da Piazzale Tiburtino a viale dello Scalo di San Lorenzo. Per non ostacolare la manifestazione entro le ore 15:00 dovranno essere rimossi i veicoli in sosta su piazzale Tiburtino. Il corteo seguirà il seguente tragitto: via Tiburtina, via degli Equi, via dei Volsci, largo degli Osci, via dei Sabelli, piazza dell’Immacolata, via degli Ausoni, via degli Enotri e via dei Sardi. Le linee bus C3, 19Nav, 71 e 492 subiranno dei cambi di percorso per non ostacolare la manifestazione.

Domenica circa 1.500 persone parteciperanno alla manifestazione statica indetta dalla comunità Sikh in piazza Vittorio Emanuele II. Per la durata dell’evento, dalle 13:00 alle 18:00 deviate le linee 5, 14, 105, 360, 590, 649.

Cantieri

Dalle 10:00 alle 16:00 di sabato 20 aprile, per lavori di manutenzione straordinaria sui binari della stazione Roma Ostiense, subirà delle modifiche la circolazione ferroviaria sulle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto, FL5 Roma–Civitavecchia e il Leonardo Express.

Altro

Domenica 21 aprile dalle 11:30 alle 13:00 a Fonte Nuova circolazione vietata su via Nomentana da via Monte Circeo per la manifestazione “Showband e Majorettes Festival”. Per l’esibizione sarà modificata la circolazione della linea 337 che transiterà su via di Tor Sant’Antonio saltando 10 fermate del suo regolare percorso.

Isola pedonale in via dei Fori Imperiali, deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. In zona Porta Portese, consueta deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781.

Infine per un evento in viale delle Baleniere la linea C19 devia su via dei Velieri, con la temporanea cancellazione di sei fermate della linea su viale delle Baleniere. Deviati anche i percorsi delle linee C4, C13, 04 e i collegamenti C02 e C20 su via Isole del Capo Verde, via dei Velieri e viale Vasco de Gama.