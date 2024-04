Un elicottero ha sorvolato Roma per tutta la mattina. Ecco perché

Nella mattinata di oggi nei cieli di Roma ha sorvolato un elicottero con appesa la bandiera tricolore italiana. Si tratta precisamente di un Boeing CH-47 Chinook. Tanti gli utenti che, sui social si sono chiesti il perché di questa presenza, impauriti dalla guerra in Ucraina come dall’escalation del conflitto in Medio Oriente.

Il rumore assordante delle eliche in pieno centro a Roma ha provocato infatti qualche motivo d’ansia tra i cittadini. Il motivo è presto detto: si tratta di un elicottero dell’Esercito italiano e fa parte delle celebrazioni della prima Giornata del Made in Italy che si festeggia oggi. Il Chinook ha sorvolato sugli edifici istituzionali ma era tutto previsto, sconfinamenti compresi.

Sì, perché segnalazioni sono arrivate anche da viale Libia, da Montesacro, ma da Prati e dalla zona della Colombo.

Come mai sta girando un elicottero militare con la bandiera italiana? pic.twitter.com/wOB8OYaQj1 — Erica Firpo (@Moscerina) April 15, 2024

La conferma arriva dal ministro Urso: "Per rendere omaggio alla prima Giornata Nazionale del Made in Italy, l'elicottero CH47F dell'Esercito ha attraversato il cielo di Roma con il #Tricolore, simboleggiando con orgoglio l'eccellenza e la creatività italiana. Un momento per celebrare la bellezza della nostra Italia!".