Una ragazza di 19 anni è caduta dal muro della terrazza del Pincio

"C'è una ragazza caduta sul terrazzamento del Muro Torto". Questa la chiamata che alle 6.45 ha raggiunto il numero unico per le emergenze e che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Una giovane di 19 anni, secondo quanto poi ricostruito dagli agenti della polizia di Stato intervenuti, è precipitata dal muro perimetrale del Pincio, giù per cinque metri. "Era lì da un po'", avrebbero raccontato i testimoni alle forze dell'ordine.

Per salvarla e metterla in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco che, bloccato il Muro Torto, sono saliti sul terrazzamento per portare a terra la giovane. Recuperata, la 19enne è stata affidata alle cure del personale del 118: le sue condizioni non sono gravi, tanto he per l'accesso al pronto soccorso le è stato assegnato il codice giallo.

Da accertare la dinamica della caduta. Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato che a breve sentiranno la 19enne. Traffico bloccato per una mezz'ora lungo viale del Muro Torto in direzione Porta Pia, con l'intera viabilità che da Prati confluiva verso Corso Italia, completamente bloccata.