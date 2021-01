Carnevale 2021: quando inizia e quando finisce

Il Carnevale 2021 è alle porte e, anche se sarà privo di grandi festeggiamenti, sfilate in maschera e carri allegorici, c'è chi non rinuncerà a mascherarsi (soprattutto i bambini) e a tirare qualche coriandolo in aria.

Vediamo dunque quando inizierà il Carnevale quest'anno e quando si festeggeranno il giovedì e il martedì grasso.

Quando è Carnevale 2021

Il Carnevale 2021 inizia il 31 gennaio e va avanti fino al 16 febbraio. Precisamente l'11 febbraio sarà Giovedì Grasso, il 14 febbraio sarà la domenica di Carnevale e il 16 febbraio si festeggerà il Martedì grasso.

Il giorno successivo al martedì grasso, nella tradizione cattolica si celebra il Mercoledì delle Ceneri che introduce al periodo della Quaresima.