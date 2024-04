Un piatto di carbonara a 28 euro, Max Mariola: "Non è solo un piatto di pasta"

Max Mariola è uno degli chef italiani più amati e conosciuti sui social. Tra TikTok, Instagram, Facebook e YouTube è seguito da 9 milioni di follower. Quest'anno ha aperto un ristorante, a Milano, zona Brera, che porta il suo nome e non nella sua Roma. Una scelta ponderata e che è legata ad una sua opinione: "A Milano lavorano tutti meglio". E proprio sul menù del suo locale, o meglio sui prezzi, sono nate numerose critiche. E lui martedì 23 aprile ha risposto in un'intervista al Corriere della Sera.

Su Internet una delle domande correlate al suo nome riguarda quanto costa mangiare nel suo ristorante a Milano. A far discutere, in particolare, è la carbonara a 28 euro. "La mia carbonara costa 28 euro, ma è fatta al tavolo: non è solo un piatto, è uno show. La spesa media è di 60 euro a testa, bevande incluse. In zona è un prezzo basso: bisogna pensare a quanto costano qui un cameriere, l’affitto...". A incidere sul prezzo quindi il costo del lavoro.

Al momento la sua fonte principale di reddito sono gli eventi: "Ho scritto anche un libro ma è la cosa che mi ha fruttato di meno: l’ho fatto perché è una soddisfazione. Sui social si può guadagnare tanto, ma ci si può anche smerd**e. Dipende dall’ingordigia. Io non sono ingordo: nel 2018 ho rifiutato 38mila euro per tre video e quattro foto, perché avrei dovuto promuovere una pancetta a dadini in vaschetta. Allora quei soldi non li facevo manco in un anno di lavoro, ma ho detto a mia moglie: la mia strada è un’altra. Meglio guadagnare meno ma promuovere prodotti in cui credo".

Al momento il ristorante è un investimento e se saranno bravi in "un anno copriremo il costo del finanziamento per la costruzione, senza guadagnarci una lira". Nel suo futuro il desiderio di aprire un'accademia di cucina online.

Come tutto è cominciato

"Già a 14 anni volevo fare il cuoco. Ma mio padre, dopo le medie, mi ha costretto a seguire le sue orme. E così ho lavorato per anni nella nostra azienda, una bottega storica di restaurazione di oggetti in metallo prezioso. Poi, quando avevo 22 anni, mio padre è mancato all’improvviso: un dolore enorme che mi ha spinto a cambiare vita", ha raccontato Mariola al Corriere della Sera.

Per il suo primo lavoro in ambito culinario venne pagato zero, puliva una cucina e non chiedeva niente in cambio. Non avendo fatto l'alberghiero voleva recuperare il tempo perso, per così dire. "Penso sia stato importante iniziare dal basso: per gestire una cucina devi conoscerla. E solo chi sa ubbidire sa anche comandare. Poi ho frequentato una scuola privata di cucina. A quel punto avevo uno stipendio, me la sono pagata così: di sera facevo il turno al ristorante, di giorno i corsi".

La sua carriera social è iniziata grazie alla moglie. Lei "è una donna razionalissima, aveva capito che la tv più di tanto non mi poteva dare. Perciò nel 2018 abbiamo iniziato a fare video, girati da lei, per Facebook e YouTube: abbiamo avuto successo e ci siamo buttati. Poi nel 2022 c’è stato un tracollo di visualizzazioni sui video orizzontali: tutto si era spostato sul verticale. E lì ho detto: che faccio? Vado su TikTok? Temevo di essere fuori luogo, con i capelli bianchi. Invece la mia conoscenza della cucina e il mio linguaggio hanno funzionato".