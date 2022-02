Maturità 2022, dopo due anni tornano gli scritti: studenti romani in rivolta

Due scritti (il tema e la prova d'indirizzo) più il colloquio orale da concludere con un elaborato da parte del candidato: a giugno 2022 partirà l'esame di Stato per l'ottenimento della tanta agognata Maturità negli istituti superiori italiani, con l'elaborato previsto per il 22, ed è già scoppiata la polemica.

La reazione degli studenti

Il motivo è chiaro: dopo due anni di esame esclusivamente orale (un colloquio di 60 minuti da sostenere di fronte a una commissione interna con presidente esterno), questa volta si torna alle origini, sempre con commissione composta dai propri prof. Gli studenti, però, annunciano battaglia: "La decisione del ministero nel ripristinare la prima e alla seconda prova dopo due anni di pandemia e incertezze è inaccettabile - fa sapere Leonardo Soffientini della Rete degli Studenti Medi di Roma -. Non pagheremo sulla nostra pelle le scelte di una classe politica che non ci ascolta". La decisione del Ministro Bianchi è un po' una doccia gelata, fanno capire dalla Rete: "Ci si stava preparando ad una maturità più 'soft' - aggiunge Soffientini - e anche per i docenti potrebbe rappresentare una difficoltà ricalibrare il programma da qui a giugno date le nuove disposizioni". Una considerazione che sembra in linea con quanto dichiarato da Antonello Giannelli dell'Anp nazionale a Radio Cusano Campus: "Ci aspettavamo una prova scritta ma non la seconda - le sue parole -. Quest’ultima è affidata ad ogni singola commissione quindi le prove saranno diverse l’una dall’altra. Uno dei difetti di questo esame è quello di essere distante dall’oggettività e così lo sarà ancora di più. Inoltre ricordo che prima del Covid la seconda prova era interdisciplinare, una forma avanzata di valutazione. Era centrata sulla capacità da parte dello studente di cogliere nessi tra varie discipline. Così invece sarà monodisciplinare”.

Corteo verso il Miur venerdì 4 febbraio

Per questo motivo da Roma viene lanciata una mobilitazione nazionale fissata venerdì 4 febbraio, con scuole invitate a scioperi e sit-in in ogni quartiere ma soprattutto a partecipare al corteo che partirà alle 9.30 da Piramide per dirigersi al Miur: "Riempiremo le strade e le piazze di tutte le città di questo paese fino a che il ministero non tornerà sui suoi passi". L'accusa che i maturandi fanno alle istituzioni è quella di "incasellarci in dei numeri, piuttosto che accompagnarci in un percorso di apprendimento. Siete stati sordi alle nostre richieste dall’inizio dell’anno - continua la Rete ricordando le occupazioni e i cortei che hanno caratterizzato l'autunno caldo della Capitale -, ci avete riconsegnato una scuola piena di incertezze, volete che affrontiamo la maturità come se non avessi passato i due anni peggiori della nostra vita. Questa volta, però, non faremo un passo indietro".

Costarelli: "Discreta via di mezzo, ci sarà massima comprensione"

Dai presidi di Roma e del Lazio arriva un tentativo di rasserenare gli animi dei propri studenti: "Questa maturità si può considerare una discreta via di mezzo - fa sapere a RomaToday Cristina Costarelli, preside del liceo Newton a presidente dell'Anp regionale - tra normativa regolare ed emergenza Covid. Si terrà sicuramente conto della situazione vissuta in questi due anni, perché innanzitutto lo scritto di italiano è qualcosa che si è mantenuto sempre in questi due anni, mentre la seconda prova viene predisposta da docenti interni sulla base dei programmi svolti, quindi senza voler banalizzare ma si può riportare a una sorta di compito in classe. Inoltre sarà solo una disciplina, rispetto a quanto accadeva prima della pandemia. Voglio dire alle ragazze e ai ragazzi che non troveranno difficoltà insuperabili ma massima comprensione del vissuto di questi due anni".