Scuola, il 30 e 31 gennaio sciopero degli assistenti alla disabilità

Nuovo sciopero da parte degli Oepac, gli educatori che si occupano di assistere le bambine e i bambini con disabilità nelle scuole di Roma Capitale. Indetto dal coordinamento romano Oepac e sai sindacati CUB e USB, si terrà il 30 e 31 gennaio e rischia di paralizzare il servizio.

Oepac in sciopero

Le motivazioni sono sempre le stesse, quelle che alla base già dello sciopero del 19 dicembre. I lavoratori e le lavoratrici delle 50 cooperative sociali che prestano servizio chiedono “una piena applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro” e la copertura di tutte le ore prestate di servizio, cosa che non accade più dallo scorso 19 ottobre. Quando la giunta capitolina ha rimodulato la convenzione con le cooperative.

Tagli alle ore e operatori rimandati a casa

Da quel momento, infatti, i municipi hanno comunicato alle scuole che non sarebbero stati più coperti i giorni di assenza degli assistiti, sin dal primo. E non dal terzo in poi, come previsto dal regolamento Oepac approvato ad aprile 2022 in assemblea capitolina e come specificato anche nelle Linee guida annesse. Non solo: “Gli Oepac - si legge nel comunicato - non vengono retribuiti più per la partecipazione ai GLO (i gruppi di lavoro operativi per l’inclusione), alle uscite didattiche e ai campi scuola. Moltissimi alunni si sono visti ridurre le ore di assistenza e gli operatori, quando l’assistito si assenta, viene rispedito a casa perdendo così la giornata di lavoro”.

"L'assessora Pratelli ignora le nostre richieste"

Il coordinamento romano Oepac, CUB e USB da tempo cercano un dialogo con l’amministrazione capitolina: “L’assessora Pratelli - denunciano - ignora da mesi le richieste di incontro avanzate per affrontare la situazione, inaccettabile e nemmeno lo sciopero del 19 dicembre l’ha indotta a confrontarsi con i lavoratori e le famiglie degli alunni”. Anche la richiesta di consiglio straordinario, avanzata dalle forze d’opposizione, sarebbe caduta nel vuoto da oltre un mese.

Manifestazioni il 30 e 31 gennaio

“Per questi motivi - conclude la nota - abbiamo indetto lo sciopero e il blocco totale del servizio per due giorni consecutivi, con manifestazione martedì 30, alle 10, alla sede di Legacoop, in via Guattani n. 9 per rivendicare il diritto alla piena applicazione del CCNL di categoria. Mercoledì 31, sempre alle 10, manifestazione ai Gruppi Consiliari del Comune, in Piazza Bocca della Verità, per sollecitare la convocazione dell’Assemblea Capitolina”.