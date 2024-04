Borse di studio per gli studenti delle superiori residenti a Roma: come fare domanda

Dal 16 aprile e fino al 13 maggio 2024 è possibile presentare (esclusivamente online) la domanda per la borsa di studio “IoStudio”. Il servizio è rivolto a chi risiede in uno dei 15 municipi di Roma, frequenta nell’anno scolastico in corso (2023/24) una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria o i primi tre anni di un percorso triennale di IeFP (Istruzione e formazione professionale), e ha un indicatore Isee in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro.

Come fare domanda

La richiesta per la borsa di studio deve essere presentata esclusivamente online, compilando la domanda nella sezione dedicata del sito di Roma Capitale. Per accedere occorre utilizzare le credenziali Spid, oppure la carta d'identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns). Se si accede per la prima volta ai Servizi online di Roma Capitale, dopo l'identificazione occorre innanzitutto procedere con la registrazione del proprio profilo.