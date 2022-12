Municipio II, Francesco De Salazar saluta la Lega e approda in Fratelli d'Italia

E' una diaspora quella che dalla Lega porta a Fratelli d'Italia. In un solo giorno ben quattro eletti in quattro diversi municipi hanno aderito al partito di Giorgia Meloni, come annunciato da coordinatore regionale Paolo Trancassini (in lizza per la candidatura alle regionali del 12 febbraio). In II a fare il salto è Francesco De Salazar, ex Alleanza Nazionale ed ex La Destra.

Francesco De Salazar torna in Fratelli d'Italia

"Aderisco a Fd'i perché è il partito piu vicino a miei valori e ideali" ha commentato il consigliere d'opposizione a RomaToday. Impegnato soprattutto nelle zone del Flaminio e Villaggio Olimpico, quartieri in cui vive, ex giornalista e dipendente a tempo determinato della Regione Lazio come collaboratore del vicepresidente del consiglio Pino Cangemi, De Salazar torna nell'area politica che lo ha sempre visto protagonista, almeno a livello locale.

"Inizia un nuovo capitolo politico"

"Per me è un ritorno a casa - prosegue - Fratelli d'Italia rappresenta di più il mio modo di fare politica per le persone, vicino alle fasce più deboli, agli anziani, ai disabili. Non è una scelta per le imminenti elezioni, anche se ovviamente darò il massimo in campagna elettorale, ma il discorso principale era quello di trovare una famiglia politica in cui mi identifico. Oggi inizia un nuovo capitolo del mio impegno politico. Sempre con gli stessi valori, sempre con lo stesso entusiasmo, ma in quella 'casa' dove ritengo di poter rivendicare al meglio quello in cui credo". "Ringrazio il consigliere regionale Giancarlo Righini, Federico Rocca e Rachele Mussolini consiglieri comunali, Simone Pelosi coordinatore municipale del partito per l'accoglienza e l'affetto che hanno avuto nei miei riguardi". Adesso nel parlamentino di via Dire Daua diventano 3 i consiglieri di Fd'I, con De Salazar che si aggiunge a Hollijver Paolo e Sandra Bertucci.

Nove anni fa la doppia elezione che fece scalpore

Nel giugno 2013, in occasione delle amministrative che portarono Ignazio Marino in Campidoglio e ben 15 minisindaci di centrosinistra al governo dei parlamentini locali, De Salazar fece scalpore a livello nazionale per essere stato il primo - e unico - nella storia ad essere stato eletto in due municipi differenti, con due liste differenti e concorrenti. Candidato presidente con la Lista Marchini in XII e anche in lista con Fratelli d'Italia in II, De Salazar riuscì a ottenere le preferenze sufficienti per sedere in entrambi i consigli, optando poi per il II. All'epoca De Salazar, che si è candidato con la Lega alle amministrative del 2021 risultando nuovamente eletto, spiegò di aver ricevuto la proposta di Fd'I dopo aver già accettato la candidatura con Marchini, non riuscendo a tornare sui suoi passi prima della chiusura delle liste. Alla fine scelse il II municipio.