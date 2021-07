Enrico Mchetti incontra gli ordini professionali romani di area tecnica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il prof. Enrico Michetti ha incontrato gli ordini professionali dell’area urbanistica al fine di iniziare un percorso di confronto sulla città di Roma e sui rapporti tra professionisti e amministrazione. All’incontro, organizzato dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia, erano presenti oltre al candidato sindaco Enrico Michetti, il coordinatore regionale On. Paolo Trancassini, la presidente dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma Carla Cappiello, la presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio Simonetta Ceraudo, il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Roma e Provincia Giovanni De Baggis, il presidente dell’Ordine Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia Christian Rocchi, ed il presidente del Collegio Provinciale dei Geometri di Roma Maurizio Rulli. A coordinare l’incontro sono stati il responsabile regionale del Dipartimento Professioni Roberto Cuccioletta, il responsabile regionale del Dipartimento Urbanistica Errico Stravato ed il coordinatore comunale Massimo Milani. E’ stato fatto il punto su diverse problematiche come, a titolo di esempio, i rapporti con gli uffici tecnici, l’accelerazione del processo di digitalizzazione della documentazione tecnica e urbanistica comunale, la attuazione del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un piano di manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, la riqualificazione delle periferie urbane e territoriali attraverso progetti policentrici di rigenerazione socioculturale-ambientale, la realizzazione di un sistema di mappatura e controllo delle aree propense al dissesto idrogeomorfologico, l'adozione del regolamento attuativo per l'erogazione dell'incentivo ai funzionari dell'Amministrazione Comunale giusto quanto disposto dall'art. 113, D.Lgs n. 50/2016, e soprattutto si auspica un ritorno alla normalità dove l'amministrazione risponde alle PEC dei cittadini, degli Ordini e dei Collegi. Questi e molti altri gli argomenti che saranno approfonditi nel programma del candidato sindaco. (Roberto Cuccioletta coordinatore regionale del Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia)