Qualità della vita, per i romani mai stata così buona. Resta giudizio negativo su pulizia e rifiuti

Per i romani che sono stati intervistati, la qualità della vita della Capitale si merita un 6,74. E’ il voto più alto registrato da quando, e sono ormai 15 anni, Acos monitora l’apprezzamento dei cittadini sui servizi pubblici della capitale.

Non è tutto oro quel riluce. La XV indagine dell’agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici, avviata lo scorso aprile, mette in luce anche delle pecche. La pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti rimangono infatti ampiamente sotto la sufficienza. Una bocciatura che si traduce per tutti e due nel medesimo voto: un 4,9 che lascia intendere come, in tema di igiene, a Roma ci sia ancora molto da lavorare.

Per il presidente dell’Acos Carlo Sgandurra, una spiegazione del continuo deficit registrato sul fronte dei rifiuti, si può spiegare nei termini del “mancato controllo sulla controllata, quindi su Ama”. Il numero uno dell’Acos, ha spiegato che il primo cittadino “la prima cosa che deve fare, è conoscere le criticità della propria attività, ad esempio i cassonetti sovraccolmi nelle periferie, le lamentele degli operatori spesso aggrediti e riferite anche attraverso i social”. E d’altra parte, ha aggiunto il numero uno dell’Acos “Se l’azienda arriva sempre a questi risultati c’è qualcosa che non funziona. I consiglieri di amministrazione sono responsabili di questa situazione, vanno messi in campo provvedimenti per ciascuna criticità”. Anche andando a vedere nel dettaglio, municipio per municipio, non si verificano grossi scostamenti. Per quanto riguarda ad esempio la pulizia stradale, tra il valore più basso (il 4,6 del municipio XIII) ed il più alto (il 5,1 del VII municipio) non c'è un grosso scarto e sempre di bocciatura si tratta.

Il report annuale, nelle sue 343 pagine, va a raccogliere i giudizi dei romani sul verde pubblico, il sistema della mobilità, il sociale ed i servizi online. Nel complesso la valutazione dei cittadini è positiva, con un’ampia soddisfazione espressa per le performance registrati dai servizi culturali, che per quanto riguarda le attività erogate dai musei comunali e dall’Auditorium, raccolgono un buon 7. Promosso anche il trasporto pubblico, con una sofficienza per autobu e tram (6,2%) ed anche per il servizio garantito dalle tre metropolitane (63%). Molto buono il giudizio sulle farmacie comunali che ottengono il 7,3%.

Nel complesso i romani intervistati, 383 per municipio, hanno espresso la migliore valutazione sulla qualità dei servizi offerti dal comune degli ultimi 15 anni. Meglio di quanto fatto dall’amministrazione Gualtieri, almeno nei primi sei mesi di attività, non aveva fatto nessuno. L’attuale 6,74 scalza il voto più alto che finora era stato registrato: il 6,27 del 2012. Un risultato ottenuto quando, a Roma, governava Gianni Alemanno.