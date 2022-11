La Corte dei Conti sulla gestione finanziaria del Lazio: "Meglio, ma si può fare di più"

La Corte dei Conti ha dato giudizio di parificazione positivo, con riserva, al bilancio dell'esercizio finanziario 2021. L'ultimo esame di Nicola Zingaretti, che subito dopo l'audizione ha presentato le sue dimissioni, è andato bene, anche se non benissimo.

La Corte dei Conti sulla sanità: "Alzare ancora il livello di efficienza"

Il procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, Pio Silvestri, ha sottolineato nella sua requisitoria che "appare necessario alzare ancora il livello di efficienza della macchina amministrativa regionale - ha detto - e di quella delle aziende sanitarie chiamate ad un ripensamento dell'intero sistema sanitario messo vieppiù in crisi dall'emergenza pandemica. Nell'immediato ci si aspetta un nuovo cambio di passo per recuperare il gap di diagnosi e cure ritardate a causa della pandemia e per l'ulteriore riduzione dei tempi di attesa per le visite specialistiche rafforzando la rete della sanità di prossimità territoriale".

"Zingaretti lascia Regione migliore"

"E doveroso dare atto che il presidente Zingaretti, che oggi chiude la sua attività, lascia una Regione migliore di quella ha trovato - ha dichiarato Roberto Benedetti, presidenze sezione regionale della Corte dei Conti -. Non ho seguito tutti i dieci anni di gestione del governatore, ma negli ultimi tre anni ho assistito a un miglioramento progressivo. Questo non vuol dire che va tutto bene, ci sono ancora aspetti che vanno definiti, ma comunque mi piace pensare che il miglioramento sia dovuto anche alle sollecitazioni e indicazioni che abbiamo fatto noi che, anche se non sempre gradite, sono state comunque efficaci".

Il debito si riduce ma c'è ancora da fare

Anche per quanto riguarda il debito regionale, la Corte dei Conti ha riconosciuto "intensa attività" per quanto riguarda la gestione dell'esposizione finanziaria, con una riduzione della spesa per gli interessi di oltre 600 milioni di euro nel 2021. Attività colte nel mercato monetario per rifinanziare l'indebitamento, ma ancora le cifre sono importanti, sfiorando i 22 miliardi e 800 milioni di euro.

Zingaretti: "Era Lazio in default, oggi sano"

"Sono molto contento: dieci anni, dieci parifiche e soprattutto una bella storia di rinascita per il Lazio". Ha esordito così il presidente dimissionario del Lazio, Nicola Zingaretti, commentando il giudizio di parifica della Corte dei Conti del Lazio per l'esercizio finanziario 2021. "Dieci anni fa la Corte disse che il Lazio, ed era vero, era una Regione in stato di default e insolvenza finanziaria - ricorda - , oggi siamo una Regione sana e molto spesso esempio sulle buone pratiche, come quella dei pagamenti alle aziende"."Riguardo alla sospensione su alcuni capitoli - ha sottolineato Zingaretti - lo sapevamo già e già abbiamo affrontato quei rilievi con il collegato approvato 48 ore fa".

Leodori: "Corte dei Conti conferma bontà del lavoro svolto"

"Il giudizio di parificazione della Corte dei Conti conferma la bontà del lavoro fatto in questi anni dall'attuale amministrazione - commenta quello che diventerà il presidente del Lazio pro tempore, Daniele Leodori - . Nel 2013 quando siamo arrivati la Regione era a un passo dal fallimento, oggi, invece, grazie al lavoro e all'impegno messo in campo in queste due legislature abbiamo rimesso i conti in ordine e possiamo, finalmente, guardare ad un futuro per i cittadini del Lazio fatto di possibilità e grandi investimenti". "Anche la Corte dei Conti certifica oggi, attraverso le parole del presidente della sezione regionale Roberto Benedetti - aggiunge la capogruppo della lista civica Zingaretti, Marta Bonafoni - , il grande lavoro di risanamento portato avanti in questi dieci anni di governo della Regione Lazio. Oggi possiamo guardare con fiducia al futuro, tornare ad investire, creare sviluppo e benessere per tutte e tutti, ricucire le disuguaglianze ancora presenti nel tessuto sociale dei nostri territori e delle nostre città".