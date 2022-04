In Ama arriva il fondo dei permessi e delle ferie solidali

Per la prima volta in Ama è stato istituito un fondo permessi e ferie solidali. Ieri la sottoscrizione dell'accordo tra l'azienda, rappresentata dal vicedirettore generale Emiliano Limiti, e le organizzazione sindacali Fp CGIL, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. In cosa consiste il fondo?

A titolo gratuito i dipendenti possono cedere delle ferie e dei permessi favore dei lavoratori che necessitano di prestare assistenza e cure ai propri figli. L'istituto è stato introdotto a fini solidaristici con l'articolo 24 del decreto legislativo n.151 del 2015. E Ama è tra le prime aziende in Italia ad applicare quanto previsto dalla citata normativa. In Atac invece il fondo è già istituito dal 2019.

L'intesa raggiunta segue anche gli impegni assunti dalle parti nazionali con l'accordo del 9 dicembre 2021. L'iniziativa, commentano dall'azienda di via Calderon de la Barca, "testimonia la rinnovata attenzione alle relazioni industriali".

Il Fondo dei permessi e delle ferie solidali è stato istituto in via sperimentale dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2023.