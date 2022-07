L'Expo 2030 all'insegna del verde: "A Tor Vergata una grande centrale energetica green"

Sostenibilità ambientale è la parola chiave che anima la candidatura di Roma all'Expo 2030, con il progetto di una grande centrale energetica "green" a Tor Vergata. "Non sarà l'Expo del cemento ma del verde" ha detto il sindaco Gualtieri nel corso degli Stati generali per la candidatura della Capitale.

"Il confronto di oggi con i diversi tavoli di lavoro sul territorio cittadino è stato un momento importante di questa sfida che noi vogliamo vincere coinvolgendo l'intera Capitale e con il supporto di tutto il Paese" ha proseguito il primo cittadino dem. "Abbiamo un'occasione irripetibile per trasformare Roma: lo faremo organizzando l'Expo della sostenibilità, del verde e della natura, con una grande centrale green che alimenterà integralmente l'area di Tor Vergata, rendendola neutrale dal punto di vista delle emissioni attraverso una grande comunità energetica che renderemo permanente".

Non solo Tor Vergata

Sempre nel quadrante di Tor Vergata, Gualtieri ha accennato al progetto di recupero delle vele di Calatrava, grande incompiuta abbandonata da decenni. E ancora, oltre Roma Est, di un "grande cammino verde, che attraverserà i Fori imperiali, l'Appia antica, gli acquedotti e arriverà fino all'area Expo". ha assicurato Gualtieri. Per quanto riguarda le Vele di Calatrava la riqualificazione avverrà in due fasi: una prima, in vista del Giubileo del 2025, e una seconda per l’Expo del 2030.

L'evento degli Stati generali, al quale hanno preso parte accademici, politici, imprenditori e media, ha rappresentato un fondamentale momento di stimolo e ascolto della città, in vista della definizione del dossier di candidatura che il Comitato promotore sta elaborando e consegnerà il 7 settembre.