Calenda all'attacco di Raggi: "Altro che nuovi bus, delle opere promesse nel 2016 non è partito neanche un cantiere"

Carlo Calenda non molla la presa e continua a sferrare i suoi attacchi. Dopo le polemiche sullo stadio Flaminio e il piano presentato dalla sindaca per la sua riqualificazione, che però "non ha fondi né progetto", l'ex ministro prende di mira Raggi al capitolo mobilità.

"La soddisfazione della sindaca per l'attivazione dei nuovi bus della linea 344 di Casal Monastero lascia stupiti. Perchè non è con gli annunci a favore di telecamera e taccuini che si convincono i romani" tuona il leader di Azione, candidato sindaco alle comunali 2021, mentre la prima cittadina presenta i nuovi bus Atac pronti a entrare in servizio nel quadrante est della città, tra Casal Monastero e San Basilio.

"Ai cittadini invece andrebbe spiegato che fine hanno fatto i suoi tre obiettivi del 2016 sulla mobilità: il prolungamento della metro B da Rebibbia a Casal Monastero passando per San Basilio e la funivia urbana Battistini-Casalotti" continua l'ex ministro. "Di queste opere non è partito neanche un cantiere e la società del Comune che ha in carico i progetti è stata messa in liquidazione. Per non parlare dei tre anni di ritardi accumulati dalla sindaca per portare la linea C fino al nodo di scambio con la linea B a Colosseo".

A stretta giro arriva la replica dell'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. "Calenda non sa neanche dove si trova Casal Monastero. Parla di periferie magari dall’attichetto della sua casa in centro a Roma. Evidentemente gli dà molto fastidio che la Sindaca Raggi stia portando nuovi autobus proprio in quelle periferie, dove quando era ministro non l'hanno mai visto, neanche di sfuggita. Hanno solo dovuto subire le sue chiacchiere. Le sue false promesse. A Casal Monastero non saprebbe arrivarci nemmeno con l’aiuto del navigatore. Fa davvero ridere".