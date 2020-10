Nuovi bus tra Casal Monastero e Talenti. Raggi: "Entro fine mandato rinnoviamo oltre la metà della flotta"

La sindaca Virginia Raggi ha presentato stamattina a Casal Monastero, insieme all'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese, e all'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, i nuovi autobus che saranno a servizio della zona. Serviranno parte della periferia est della città; Casal Monastero, Torraccia, San Basilio, Talenti, Nuovo Salario. E fanno parte sempre della stessa fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale e messi in circolazione in varie zone della città a partire dal mese di agosto. Sono circa 60, divisi fra i depositi di Grottarossa e Tor Sapienza.

"Nuovi bus per studenti e pendolari"

"Arrivano nuovi bus per Casal Monastero. Sono mezzi che mettiamo in esercizio a beneficio del quadrante Nord-Est di Roma, migliorando i collegamenti tra i quartieri e con tutta la rete del trasporto pubblico" ha detto la sindaca, spiegando che "i nuovi bus saranno anche al servizio della linea 344 di Atac che collega Casal Monastero al quartiere di Nuovo Salario. La utilizzano studenti e pendolari e serve a raggiungere facilmente sia la stazione Jonio della metro B1, sia la linea ferroviaria Fl1".

"Altri 212 bus nel 2021"

Anche questi nuovi mezzi, ha aggiunto la sindaca, "fanno parte della fornitura di 328 mezzi acquistati da Roma Capitale e messi in circolazione a partire dal mese di agosto: vetture destinate in particolare alle periferie, così come i 227 veicoli messi su strada lo scorso anno. Ricordo inoltre che altri 212 nuovi mezzi arriveranno a partire dal 2021. Entro fine mandato avremo rinnovato oltre la metà della flotta grazie a investimenti importanti, resi possibili dal percorso di risanamento che abbiamo intrapreso con grande determinazione per rilanciare il trasporto pubblico di Roma".

