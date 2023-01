Elezioni regionali: Donatella Bianchi propone sostegno di 500 euro per i redditi bassi

Un sostegno al reddito per chi ha stipendi troppo bassi e non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. E' la promessa fatta da Donatella Bianchi in diretta tv a La7. La candidata del M5S alla presidenza della Regione Lazio, parlando del reddito di cittadinanza e della povertà, ha fatto sapere di avere già in serbo una misura da far partire in caso di vittoria.

"Il Lazio è la terza regione italiana per beneficiare di reddito di cittadinanza - ricorda Bianchi, candidata alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio - sono più di 335.000 persone. Qui c'è una povertà dilagante che non possiamo tacere". A inizio novembre la Cgil di Roma e del Lazio aveva lanciato un allarme molto serio in seguito all'analisi delle dichiarazioni dei redditi di Roma e provincia: dal 2016 al 2021 c'è stato un aumento vertiginoso di famiglie che hanno dichiarato zero, cioè da 41.000 a 81.000. Un incremento del 58% in 5 anni.

"Se sarò presidente di Regione farò partire subito una misura - ha quindi promesso Bianchi, ex conduttrice Rai e attuale presidente del parco nazionale delle Cinque Terre - che va percepita come un sostegno al reddito basso per arrivare a un reddito dignitoso minimo e verrà rivalutata in base al rilancio dell'occupazione su scala regionale". Per Bianchi "i fondi ci sono" e l'assegno dovrebbe aggirarsi "intorni ai 500 euro".