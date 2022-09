Elezioni 25 settembre: i dati dell'affluenza a Roma

Sono ufficiali i dati sull'affluenza alle elezioni del 25 settembre 2022 a Roma e nel Lazio.

Secondo quanto reso pubblico dal ministero dell'interno sul portale dedicato Eligendo, alle ore 12 l'affluenza nel Lazio è stata del 20,81%, in crescita rispetto al voto del 2018 quando allo stesso orario votò il 18,89% degli aventi diritto.

Nella provincia di Roma, con i dati aggiornati alle 13:15 per 121 comuni su 121, l'affluenza è pari al 21,63%. La percentuale sale ulteriormente se si prende in considerazione solamente la città di Roma dove al momento si sono recati alle urne il 22,29% degli elettori, un incremento dell'1,75% rispetto alla rilevazione di 4 anni fa allo stesso orario.

Il voto nei municipi alle 12: bene il Centro e Garbatella, dato più basso a Tor Bella Monaca

Di seguito i dettagli dell'affluenza alle ore 12 in tutti i 15 municipi di Roma Capitale. Al momento registra il dato migliore il I municipio centro storico con il 24,41%, seguito da Garbatella e dintorni (VIII municipio) con il 24,17%. Le sezioni elettorali di Roma sono 2.602 e alle 12 hanno votato 458.160 aventi diritto su un totale di 2.055.382, parliamo di oltre il 3% in più rispetto al dato nazionale.

Oltre al I e VIII municipio, roccaforti storiche del centrosinistra che conta di vincere le sfide dei collegi uninominali per Camera e Senato, è andata bene l'affluenza anche in VII con il 23,63%, in II con il 23,48% e in XII con il 23,31%. Tutti sopra la media cittadina. Sotto, invece, i municipi X, XIII, XIV, V con il VI, quello di Tor Bella Monaca, che al momento registra il dato peggiore nella Capitale con il 19,41% di affluenza, comunque in linea con il dato nazionale.

Dettaglio MUNICIPI (dal sito di Roma Capitale)