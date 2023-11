"Ripristinare la fermata Cotral che porta ai Castelli". La richiesta che arriva dalla periferia

Bisogna riportare una fermata della linea Cotral sulla via Anagnina. E’ questa la richiesta che arriva da chi abita nei quartieri più periferici del municipio VII che, per la loro posizione, vengono frequentati dagli utenti diretti o provenienti dai Castelli Romani.

Il trasferimento da riconsiderare

“Quella fermata è stata spostata in una strada interna, all’altezza della sede della regione Lazio di via Campo Romano – ha spiegato Umberto Matronola, consigliere di Fratelli d’Italia in municipio VII– prima si trovava tra via Gasperina e via Renato Salvatori. E lì andrebbe riportata perché quel trasferimento è penalizzante, in quanto la fermata è stata spostata su una strada interna, decisamente meno frequentata”. E questa, appunto, sembra una scelta che finisce per non facilitare il ricorso al mezzo pubblico da parte dei tanti potenziali utenti.

Una questione all'attenzione della regione Lazio

La questione è stata sottoposta dalla consigliera regionale Marika Rotondi, insieme ad Umberto Matronola ed alla consigliera Cristina De Simone, all’assessorato regionali ai trasporti. “L’esigenza di riattivare questa fermata è stata fatta presente in un incontro con l’assessore Fabrizio Ghera, il quale dopo averci ascoltato, ha chiesto a Cotral di trovare una soluzione – hanno dichiarato i tre consiglieri di Fratelli d’Italia – Una volta realizzato, tale intervento garantirebbe maggiore accessibilità al servizio e facilità negli spostamenti ai residenti della zona”.

L'orario di passaggio che penalizza gli studenti

C’è anche un’altra richiesta che arriva dal territorio e di cui si sono fatti interprete la consigliera regionale ed i due consiglieri municipali. Riguarda la frequenza dei passaggi dei mezzi Cotral. Gli utenti di quell’area vivono al confine con i comuni di Ciampino e Frascati dove sono presenti anche molti istituti superiori. Ed infatti molti utenti della linea Cotral, almeno prima che venisse spostata, sono in buona parte studenti delle scuole superiori. Per chi deve andare a liceo scientifico Volterra di Ciampino, sa che le lezioni cominciano alle 8. Per entrare in tempo il primo passaggio utile è alle 7,20. Ma se si perde quella corsa – ha fatto notare il consigliere Mqtronola – si arriva alla successiva che è alle 8.10”. Quindi il ritardo è assicurato. E “dopo le 8.10 non ci sono più mezzi utili per entrare neppure in seconda ora” che lì comincia alle 9. Da qui la richiesta di rivedere la frequenza dei passaggi, almeno nelle fasce di entrata ed uscita dalla scuola.

