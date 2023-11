Semaforo Tuscolana, pioggia di multe per i furbetti che non rispettano la fila

C’è un semaforo, al confine tra il comune di Roma e quello di Frascati, che sta dividendo gli automobilisti. La presenza dell’impianto non rappresenta una novità ma, nelle ultime settimane, sta alimentando un dibattito legato alle multe che, chi lo attraversa, sta prendendo.

La manovra per saltare la fila

Il semaforo sulla via Tuscolana si trova all’incrocio con via dell’Acqua Acetosa, a poche decine di metri dall’ingresso a Vermicino. In realtà i semafori sono due e consentono, alternativamente, di procedere dritto in direzione Frascati, o di svoltare a sinistra. Quest’ultima opzione è di gran lunga meno praticata e quindi succede che, la corsia di sinistra, venga impiegata da quanti in realtà vogliono proseguire dritto, ma senza dover attendere il proprio turno in coda. Così facendo s’inseriscono nella corsia di destra, allungando la fila di quanti, diligentemente, attendono incolonnati il proprio momento per passare.

Gli automobilisti soddisfatti

Da qualche settimana, prima dell’impianto semaforico, è stata installata ed opportunamente segnalata una telecamera. E’ all’origine delle sanzioni elevate agli automobilisti indisciplinati. Un provvedimento che, sul web ed in particolare sui gruppi social di quartiere, sta alimentando un vivace dibattito. “Era ora, non vedo perché anziché fare normalmente la fila si debba passare prima della auto che si hanno davanti” si legge tra i commenti degli utenti. “Mettessero questa telecamera anche all’incrocio tra via Anagnina e via dei Sette Metri, sarebbe fantastico” ha aggiunto un residente di Morena, evidentemente stanco delle file che dal quartiere si è costretti fare per immettersi sulla consolare.

Il dibattito in corso

Sul fronte opposto ci sono anche quanti ritengono che il comportamento non dovrebbe venir sanzionato. Secondo alcuni utenti è “perfettamente legittimo” perché “la striscia che separa le carreggiate è tratteggiata e prima del semaforo la segnaletica di terra indica di rientrare a destra”. Farlo quando tutti gli altri sono in fila, può essere poco opportuno ma, seguendo questo ragionamento, non dovrebbe essere amministrativamente scorretto. C’è anche chi segnala che il provvedimento “serve a fare cassa”, perché non pochi sono gli automobilisti che a quell’incrocio si spostano da una corsia all’altra, per saltare la fila. Il dibattito è in corso, le multe intanto fioccano.