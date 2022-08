Dal Comune al parlamento, chi sono i candidati consiglieri di Roma che sognano il salto

Dal Campidoglio al parlamento. È il sogno di una nutrita truppa di consiglieri capitolini candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Per qualcuno una mission impossibile, per qualcun altro una vetta che, salvo sorprese, potrebbe essere davvero vicina. Da lunedì sera, con il deposito delle liste in Corte d'appello, i nomi sono ora ufficiali. Su tutti spicca l'ex magistrata Simonetta Matone, in quota Lega. Favorita di Matteo Salvini, avrebbe ricoperto il ruolo di vicesindaco se Michetti avesse vinto le amministrative del 2021.

È diventata capogruppo dei salviniani in aula Giulio Cesare e il leader l'ha piazzata in più collegi. Se la vedrà con Enzo Foschi, candidato dem per la coalizione di centrosinistra, nell'uninominale Roma 2 alla Camera, e correrà in due dei listini proporzionali sempre per un posto a Montecitorio. Dietro di lei, in un'ottima posizione per garantirsi l'elezione, l'altro esponente leghista capitolino Fabrizio Santori. Ex meloniano, ex consigliere regionale e già in Campidoglio negli anni di Alemanno, è passato alla Lega nel 2018, momento di maggiore apice per il partito di Matteo Salvini. E ora tenta il grande salto.

Anche tra i Fratelli d'Italia non manca chi prova la scalata. Alla quarta consiliatura in Campidoglio, la consigliera Lavinia Mennuni è in sfida nel collegio uninominale Roma 2 con Emma Bonino per il centrosinistra. Punta al parlamento anche lo storico esponente di FdI, Andrea De Priamo, con un posto in uno dei listini del proporzionale al Senato subito dietro Daniela Santanché.

Tra i candidati capitolini troviamo anche le due new entry della lista civica Calenda, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano, rispettivamente in terza e quarta posizione nel listino del secondo collegio proporzionale alla Camera. Si candida poi nel collegio uninominale Roma 3 al Senato anche l'assessore al Decentramento della giunta Gualtieri, Andrea Catarci, sfidando Giulia Bongiorno, candidata della Lega e Livia Pandolfi per il Terzo polo. Una candidatura che ha fatto storcere il naso a più di un esponente democratico in Campidoglio.