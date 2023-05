Meteo a Roma, prove d'estate nel week end: le previsioni

Prove d'estate nel week end che sta arrivando a Roma e nel Lazio. A dirlo sono le previsioni degli esperti di 3bMeteo. Il meteorologo Francesco Del Francia spiega che la prima fase, quella tra 5 maggio e 8 maggio "risulterà caratterizzata da temperature di 2-3°C sopra le medie del periodo e da tempo stabile; cielo al più parzialmente offuscato da nubi alte e stratificate, specie tra 7 e 8 maggio".

"Locale variabilità pomeridiana solo sui Monti della Meta. La ventilazione risulterà a prevalente regime di brezza termica; rinforzi pomeridiani da Ovest, quindi, sulle coste. A livello termico i valori massimi di Roma toccheranno i 26°C (27°C sull'Agro romano), Latina toccherà i 24°C, Viterbo e Frosinone i 24-25°C", sottolinea Del Francia.

La seconda fase tra 8 maggio e 14 maggio vedrebbe condizioni progressivamente volte all'instabilità atmosferica, con calo termico associato sino a 3-6 °C rispetto ai giorni precedenti. In particolare, il tutto potrebbe iniziare già nel corso di lunedì 8 maggio, prima con maggiore nuvolosità, poi con locali piovaschi nell'entroterra (acquazzoni in Appennino).

"Instabilità che tra 10 e 13 maggio potrebbe alternarsi a veri e propri passaggi perturbati più omogenei, con rovesci o locali temporali più diffusi, e che potrebbero interessare meglio anche le zone occidentali come la provincia di Latina, le coste romane e viterbesi. - sottolinea il meteorologo di 3bMeteo - Tra 13 e 14 maggio ancora probabili condizioni spiccatamente instabili, più coinvolte le aree interne ma di tanto in tanto anche quelle costiere; inutile spingersi in ulteriori dettagli visto lo scarto temporale ancora ampio. Come cumulate complessive dei vari giorni, i maggiori accumuli pluviometrici potrebbero registrarsi su entroterra viterbese, reatino, tra Castelli romani e Monti Lepini-Ausoni e sul preappennino frusinate. Questa dinamicità, in particolare sulle aree interne e nelle ore pomeridiane, potrebbe proseguire -a tratti- anche nei giorni successivi".